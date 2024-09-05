Владислав Третьяк: «Гретцки советовал выбирать «Рейнджерс», потому что в Нью‑Йорке больше платят, я настаивал, что мне больше нравится «Монреаль»

Владислав Третьяк заявил, что Уэйн Гретцки советовал ему перейти в «Рейнджерс»

Экс-вратарь сборной СССР встретился в онлайн‑формате с участниками Суперсерии‑1972 канадцами Питером Маховличем и Деннисом Халлом. Сборная Канады одержала 4 победы в 8 матчах серии, команда СССР – три, одна встреча завершилась вничью.

– Какие еще артефакты остались у вас на память?

– Я очень люблю фотографию, сделанную после матча «Монреаль» – ЦСКА. На ней тройка лучших игроков встречи – мы с Маховличем и Иваном Курнуайе . К игре мы готовились с особым интересом.

ЦСКА уже много лет был сильнейшей командой Старого Света. Постоянное чемпионство, победы в еврокубках. А «Монреаль» был лидером в Национальной хоккейной лиге. Тем интереснее было проверить свои силы, встретиться на льду лицом к лицу.

Тем более что в 70‑е годы «Канадиенс» с точки зрения хоккейного стиля были не совсем типичными канадцами. Негрубая команда, предпочитающая техничную, умную игру.

Поэтому уже в 80‑е на вопрос Уэйна Гретцки ответил так: «Если рассуждать, за кого бы я хотел играть в НХЛ, то только за «Монреаль», в том числе потому, что он больше всех канадских команд похож на ЦСКА ».

Правда, Уэйн советовал выбирать «Рейнджерс », потому что в Нью‑Йорке больше платят. Но я настаивал, что мне больше нравится «Монреаль», – сказал бывший вратарь сборной СССР, президент ФХР Владислав Третьяк.