Пашин из «Спартака» о возможном переходе Шаттенкирка в КХЛ: «Кто это? Я его не знаю»

Александр Пашин прокомментировал возможный переход Кевина Шаттенкирка в КХЛ.

Ранее стало известно , что 35-летний защитник готов рассмотреть КХЛ в качестве варианта продолжения карьеры. На счету Шаттенкирка более 1000 матчей в НХЛ с учетом плей-офф.

– Появилась информация, что Кевин Шаттенкирк может приехать в КХЛ. Было бы круто, если бы он здесь завершил карьеру?

– А кто это? Я его не знаю, – сказал форвард «Спартака » Александр Пашин .