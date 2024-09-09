Пашин из «Спартака» о возможном переходе Шаттенкирка в КХЛ: «Кто это? Я его не знаю»
Александр Пашин прокомментировал возможный переход Кевина Шаттенкирка в КХЛ.
Ранее стало известно, что 35-летний защитник готов рассмотреть КХЛ в качестве варианта продолжения карьеры. На счету Шаттенкирка более 1000 матчей в НХЛ с учетом плей-офф.
– Появилась информация, что Кевин Шаттенкирк может приехать в КХЛ. Было бы круто, если бы он здесь завершил карьеру?
– А кто это? Я его не знаю, – сказал форвард «Спартака» Александр Пашин.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Legalbet
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