Шаттенкирк ведет переговоры с несколькими командами НХЛ. Защитник провел 952 матча в лиге и набрал 484 очка

Кевин Шаттенкирк ведет переговоры с несколькими клубами НХЛ

Агент 35-летнего игрока Джордж Базос сообщил, что он планирует продолжить карьеру.

В прошлом сезоне Шаттенкирк выступал за «Бостон » – 61 матч в регулярном чемпионате и 24 (8+16) очка при полезности «+1» и среднем времени на льду 15:44.

Всего в лиге американец провел 952 матча в регулярках и набрал 484 (103+381) очка при общей полезности «минус 29». В плей-офф у него 91 игра и 48 (8+40) баллов. В 2020 году он выиграл Кубок Стэнли в составе «Тампы».

Его кэпхит по последнему контракту составлял 1,05 миллиона долларов.

Шаттенкирк готов рассмотреть варианты из КХЛ. 35-летний защитник – свободный агент (Артур Хайруллин)