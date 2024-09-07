Шаттенкирк ведет переговоры с несколькими командами НХЛ. Защитник провел 952 матча в лиге и набрал 484 очка
Кевин Шаттенкирк ведет переговоры с несколькими клубами НХЛ
Агент 35-летнего игрока Джордж Базос сообщил, что он планирует продолжить карьеру.
В прошлом сезоне Шаттенкирк выступал за «Бостон» – 61 матч в регулярном чемпионате и 24 (8+16) очка при полезности «+1» и среднем времени на льду 15:44.
Всего в лиге американец провел 952 матча в регулярках и набрал 484 (103+381) очка при общей полезности «минус 29». В плей-офф у него 91 игра и 48 (8+40) баллов. В 2020 году он выиграл Кубок Стэнли в составе «Тампы».
Его кэпхит по последнему контракту составлял 1,05 миллиона долларов.
Шаттенкирк готов рассмотреть варианты из КХЛ. 35-летний защитник – свободный агент (Артур Хайруллин)
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: TSN
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