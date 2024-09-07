Биттен о возможном переходе Шаттенкирка в КХЛ: «Будет круто. Здесь отличная лига и все больше парней из НХЛ»

Уил Биттен высказался о возможном переходе Кевина Шаттенкирка в КХЛ.

«Вау, вот это новости. КХЛ – отличная лига, и здесь появляется все больше и больше парней из НХЛ. Будет круто, если Шаттенкирк приедет в Россию. А еще круче будет, если он присоединится к нам. Игрок с таким большим опытом НХЛ пригодится любой команде. Для лиги это будет большое событие», – сказал форвард «Спартака».

Ранее сообщалось, что Шаттенкирк рассматривает КХЛ в качестве варианта продолжения карьеры.