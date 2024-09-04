Шаттенкирк готов рассмотреть варианты из КХЛ. 35-летний защитник – свободный агент (Артур Хайруллин)
Кевин Шаттенкирк может перейти в один из клубов КХЛ.
По информации инсайдера Артура Хайруллина, 35-летний защитник готов рассмотреть КХЛ в качестве варианта продолжения карьеры. Сейчас Шаттенкирк является свободным агентом.
В прошлом сезоне он провел 61 матч за «Бостон» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 24 (6+18) очка при полезности «плюс 1». В плей-офф американец принял участие в шести играх и сделал одну голевую передачу.
На счету Шаттенкирка более 1000 матчей в НХЛ с учетом плей-офф.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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