  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Шаттенкирк готов рассмотреть варианты из КХЛ. 35-летний защитник – свободный агент (Артур Хайруллин)
5

Шаттенкирк готов рассмотреть варианты из КХЛ. 35-летний защитник – свободный агент (Артур Хайруллин)

Кевин Шаттенкирк может перейти в один из клубов КХЛ.

По информации инсайдера Артура Хайруллина, 35-летний защитник готов рассмотреть КХЛ в качестве варианта продолжения карьеры. Сейчас Шаттенкирк является свободным агентом.

В прошлом сезоне он провел 61 матч за «Бостон» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 24 (6+18) очка при полезности «плюс 1». В плей-офф американец принял участие в шести играх и сделал одну голевую передачу.

На счету Шаттенкирка более 1000 матчей в НХЛ с учетом плей-офф.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
возможные переходы
logoБостон
logoНХЛ
logoКХЛ
logoКевин Шаттенкирк
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Бэрри, Шульц, Шаттенкирк, Сканделла и Эддисон – в топ-5 свободных агентов среди защитников НХЛ, оставшихся на рынке (Daily Faceoff)
29 августа, 18:53
ЦСКА выменял права на форварда системы «Бостона» Меркулова у «Амура» на права на Дервука
1612 мая 2022, 09:37
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Барабанов о лучших игроках НХЛ: «Маккиннон, Макдэвид и Мэттьюс. Куча крутых игроков – Кучеров, Панарин, Макар, в каждой команде есть хорошие ребята»
3сегодня, 10:14
Андрей Назаров: «Кубок Открытия получился ярким. КХЛ – отдушина для болельщиков, которым в непростые времена нужно отвлекаться на качественный спорт»
8сегодня, 09:47
Дегтярев об «Амуре»: «В 2020-м получил письмо об исключении из КХЛ, был долг 750 млн рублей. Оставили клуб с полной кассой, потрепали «Магнитку» в плей‑офф»
5сегодня, 09:30
Бэрри подпишет с «Калгари» просмотровый контракт. У 33-летнего защитника 505 очков за 809 матчей в НХЛ (Фрэнк Серавалли)
2сегодня, 09:16
Морозов о планах сыграть в Монголии: «Слишком затратно для нас и для клубов. На местной арене нельзя проводить официальные матчи КХЛ»
11сегодня, 09:00
Филатов о Комтуа: «Я увидел катастрофу – это шапито. Даже Гусев не поможет – он просто не вкуривает, что делать. Поборется с Миской за звание провального трансфера»
11сегодня, 08:28
Барабанов о жизни в Северной Америке: «Очень скучал по России. Никто не может быть ближе, чем русский человек»
8сегодня, 08:13
КХЛ. «Авангард» против «Сибири», «Автомобилист» примет «Трактор», «Динамо» сыграет с «Куньлунем»
29сегодня, 08:00
Дзюдоист Адамян о работе с хоккеистами СКА: «Ротенберг уже заказал кимоно на всю команду. Вскоре начнем полноценно включать дзюдо в тренировки»
40сегодня, 06:30
Отец Буре умер на 74‑м году жизни. У Владимира случился сердечный приступ во время купания несколько недель назад («Матч ТВ»)
23вчера, 21:24
Ко всем новостям
Последние новости
Рыбин о КХЛ: «В тренерском цехе настоящая чехарда, взять какого-то Гру и подписать его в «Трактор». Вы что делаете-то? Как так можно?»
1сегодня, 10:00
Радулов посетил Евро: «Сумасшедший матч испанцев с хорватами, билет стоил между 500 и 1000 евро. Антураж – вообще бомба, был приятно удивлен всеми моментами»
3сегодня, 08:47
Экс-тренер ЦСКА Якубов: «Глагол «выгореть» – это не про профессиональный спорт. Если выгораешь, то завершаешь карьеру»
вчера, 21:59
Свечников о Ларионове: «Он выигрывал ОИ, Кубки Стэнли, престиж огромный. Вне льда он человечный, открытый, близок с игроками»
вчера, 21:48
Грасс о 2:3 с «Локомотивом»: «Они обижены за поражение в финале Кубка Гагарина, настроены на реванш. У них собралась очень серьезная банда»
3вчера, 20:42
Сафронов о возможной замене России на ОИ-2026: «Франция сильнее в кавычках, если ИИХФ так считает. Вопрос, когда французы научились играть в хоккей»
4вчера, 20:27
Каюмов о 3:2 с «Металлургом»: «Нужно было отчитаться за проигрыш в финале Кубка Гагарина. Флешбэков с той серии не было, делали все с двойной мотивацией»
вчера, 20:13
Канарейкин о Кузнецове: «Звание лучшего нападающего КХЛ ему никто не отдаст так просто, есть достойные претенденты. Буду болеть за Голдобина и Порядина»
1вчера, 19:34
Грицюк коротко постригся перед сезоном: «Немного поменяли имидж 😂🔥»
12вчера, 19:21Фото
Боумэн о новом контракте Драйзайтля: «Исторический день для «Эдмонтона». Преданность Леона невозможно переоценить. Он делает все, чтобы принести нам Кубок Стэнли»
5вчера, 18:45