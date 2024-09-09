61,4% болельщиков – за жесткий потолок зарплат в НХЛ по данным The Athletic. 6,8% фанатов хотят отмены потолка
The Athletic провел опрос болельщиков о потолке зарплат в НХЛ.
Издание опросило около 15 тысяч фанатов. 61,4% респондентов проголосовали за сохранение текущей системы с жестким потолком зарплат.
29,5% болельщиков предпочли бы мягкий потолок с налогом на роскошь, как в НБА. Еще 6,8% опрошенных высказались за полную отмену потолка. 2,3% – воздержались от ответа.
Жесткий потолок зарплат был введен в НХЛ после локаута, в результате которого был отменен сезон-2004/05.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Athletic
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