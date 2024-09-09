Бучневич о прозвище «русский Бержерон»: «Все хихикали, когда в «Сент-Луисе» меня впервые поставили в центр. Во время игры ребята подсказывали мне, что делать»

Павел Бучневич рассказал, как получил прозвище «русский Бержерон».

29-летний нападающий «Сент-Луиса » эпизодически выходил на позиции центрфорварда в двух последних регулярных чемпионатах. За это одноклубники сравнили его с Патрисом Бержероном .

«Это был первый раз, когда меня поставили в центр. Все хихикали. Во время игры ребята помогали мне, подсказывали, что делать. Они понимали, что игра в центре для меня в новинку и что нужно время», – сказал Павел Бучневич .

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