Бучневич о прозвище «русский Бержерон»: «Все хихикали, когда в «Сент-Луисе» меня впервые поставили в центр. Во время игры ребята подсказывали мне, что делать»
Павел Бучневич рассказал, как получил прозвище «русский Бержерон».
29-летний нападающий «Сент-Луиса» эпизодически выходил на позиции центрфорварда в двух последних регулярных чемпионатах. За это одноклубники сравнили его с Патрисом Бержероном.
«Это был первый раз, когда меня поставили в центр. Все хихикали. Во время игры ребята помогали мне, подсказывали, что делать. Они понимали, что игра в центре для меня в новинку и что нужно время», – сказал Павел Бучневич.
Бучневич о Макдэвиде: «Смесь Месси и Мбаппе в хоккее. Если бы он играл только против меня один на один, то набрал бы 300 очков за сезон»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: RG
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