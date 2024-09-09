Козлов на вопрос, не снится ли ему Дроздов после обмена в ЦСКА: «Ты что, «ТВ-3» смотришь постоянно? Снится, как выезжает кто-то из-за ворот, Иван отдает, и в пустые нам»
Виктор Козлов пошутил в ответ на вопрос об Иване Дроздове.
В это межсезонье 24-летний форвард перешел из «Салавата Юлаева» в ЦСКА. После матча с «Трактором» (2:1 Б) один из журналистов спросил тренера уфимской команды, не снится ли ему Дроздов после обмена.
«Я и Башкирова (нападающий, ушедший в «Металлург» в межсезонье – Спортс) вспоминаю. Ты что, «ТВ-3» что ли смотришь постоянно? Похоже на это.
А еще, бывает, снится, как выезжает кто-то из-за ворот, у него руки по диагонали. Я кричу ему: «Нет! Не отдавай!» А он отдает, и в пустые нам», – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Бизнес Online»
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