Козлов на вопрос, не снится ли ему Дроздов после обмена в ЦСКА: «Ты что, «ТВ-3» смотришь постоянно? Снится, как выезжает кто-то из-за ворот, Иван отдает, и в пустые нам»

Виктор Козлов пошутил в ответ на вопрос об Иване Дроздове.

В это межсезонье 24-летний форвард перешел из «Салавата Юлаева » в ЦСКА . После матча с «Трактором» (2:1 Б) один из журналистов спросил тренера уфимской команды, не снится ли ему Дроздов после обмена.

«Я и Башкирова (нападающий, ушедший в «Металлург» в межсезонье – Спортс) вспоминаю. Ты что, «ТВ-3» что ли смотришь постоянно? Похоже на это.

А еще, бывает, снится, как выезжает кто-то из-за ворот, у него руки по диагонали. Я кричу ему: «Нет! Не отдавай!» А он отдает, и в пустые нам», – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов .