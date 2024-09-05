Козлов о победе над «Ак Барсом»: «Салавату» было волнительно, Самонов много подчищал. Начали допускать ошибки во втором периоде – их нельзя делать»
«Салават Юлаев» выиграл со счетом 5:3 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Первая игра, «Зеленое дерби» в домашнем матче. Всю игру было эмоционально и волнительно, видно было и по хоккеистам.
Были моменты, над которыми стоит поработать. Александр Самонов много подчищал за нами. Очень приятно побеждать при своих болельщиках.
– Была проблема «на точке». Это у соперника такие сильные центры или нам надо подтягивать?
– Думаю, все вместе. И у них сильные игроки в этом компоненте, и нам надо подтянуть игру «на точке».
– Во втором периоде показалось, что казанцы перехватили инициативу.
– Они хорошо играли, но и у нас было отличное начало.
Просто во втором периоде начали допускать ошибки, которые нельзя делать. Этим и воспользовалась опытная команда.
– Как оцените игру Шелдона Ремпала?
– Да, доволен его игрой, тем более он забил гол. Может быть, болельщики ждут от него больше голов, но ему нужно время на адаптацию.
Пока у него не заходит, но его самоотдача и работа на льду это компенсируют, – заявил главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.
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