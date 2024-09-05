Козлов о победе над «Ак Барсом»: «Салавату» было волнительно, Самонов много подчищал. Начали допускать ошибки во втором периоде – их нельзя делать»

Виктор Козлов прокомментировал победу над «Ак Барсом»

«Салават Юлаев » выиграл со счетом 5:3 в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

– Первая игра, «Зеленое дерби» в домашнем матче. Всю игру было эмоционально и волнительно, видно было и по хоккеистам.

Были моменты, над которыми стоит поработать. Александр Самонов много подчищал за нами. Очень приятно побеждать при своих болельщиках.

– Была проблема «на точке». Это у соперника такие сильные центры или нам надо подтягивать?

– Думаю, все вместе. И у них сильные игроки в этом компоненте, и нам надо подтянуть игру «на точке».

– Во втором периоде показалось, что казанцы перехватили инициативу.

– Они хорошо играли, но и у нас было отличное начало.

Просто во втором периоде начали допускать ошибки, которые нельзя делать. Этим и воспользовалась опытная команда.

– Как оцените игру Шелдона Ремпала?

– Да, доволен его игрой, тем более он забил гол. Может быть, болельщики ждут от него больше голов, но ему нужно время на адаптацию.

Пока у него не заходит, но его самоотдача и работа на льду это компенсируют, – заявил главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов .