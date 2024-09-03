Крикунов о сезоне КХЛ: «СКА подтянется, «Динамо» усилилось, ЦСКА быстро придет в себя, «Авангард» с новым тренером. Чемпионат обещает быть интересным»
Регулярный чемпионат стартует сегодня матчем между «Металлургом» и «Локомотивом».
«Будет очень интересный чемпионат. В этом году подтянется СКА и все остальные команды. «Динамо» усилилось прилично, ЦСКА находится в перестройке, но они быстро придут в себя.
Есть еще прошлый победитель – «Металлург». «Локомотив» тоже постарается не только поиграть в финале, но и выиграть его. Плюс «Авангард» с новым тренером, «Барыс», который усилился хорошо, поднабрал игроков.
Про «Трактор» еще не сказал. «Автомобилист» остался с этими же игроками и еще усилился. «Адмирал» тоже сделал какие-то выводы.
Не знаю, будет ли этот сезон самым конкурентоспособным за последние годы, но чемпионат обещает быть интересным», – сказал заслуженный тренер России Владимир Крикунов.
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