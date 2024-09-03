Крикунов о сезоне КХЛ: «СКА подтянется, «Динамо» усилилось, ЦСКА быстро придет в себя, «Авангард» с новым тренером. Чемпионат обещает быть интересным»

Владимир Крикунов поделился мнением о предстоящем сезоне КХЛ.

Регулярный чемпионат стартует сегодня матчем между «Металлургом » и «Локомотивом ».

«Будет очень интересный чемпионат. В этом году подтянется СКА и все остальные команды. «Динамо » усилилось прилично, ЦСКА находится в перестройке, но они быстро придут в себя.

Есть еще прошлый победитель – «Металлург». «Локомотив» тоже постарается не только поиграть в финале, но и выиграть его. Плюс «Авангард» с новым тренером, «Барыс», который усилился хорошо, поднабрал игроков.

Про «Трактор» еще не сказал. «Автомобилист » остался с этими же игроками и еще усилился. «Адмирал» тоже сделал какие-то выводы.

Не знаю, будет ли этот сезон самым конкурентоспособным за последние годы, но чемпионат обещает быть интересным», – сказал заслуженный тренер России Владимир Крикунов .

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