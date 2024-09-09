Мозякин о хоккейной Медиалиге: «Предложения были, но нужно играть в Москве, поэтому отказался. В будущем все может быть»

Сергей Мозякин ответил на предложение сыграть в хоккейной Медиалиге.

– Вы не думали о том, чтобы выступать в хоккейной Медиалиге? Или еще в какой‑то любительской лиге?

– Были определенные разговоры, разные предложения. Но нужно было постоянно прилетать и играть в Москве, на данный момент мне такое не подходит, поэтому я пока отказался.

Но в будущем все может быть, – сказал экс-форвард «Металлурга» и сборной России Сергей Мозякин .