Мозякин о хоккейной Медиалиге: «Предложения были, но нужно играть в Москве, поэтому отказался. В будущем все может быть»
Сергей Мозякин ответил на предложение сыграть в хоккейной Медиалиге.
– Вы не думали о том, чтобы выступать в хоккейной Медиалиге? Или еще в какой‑то любительской лиге?
– Были определенные разговоры, разные предложения. Но нужно было постоянно прилетать и играть в Москве, на данный момент мне такое не подходит, поэтому я пока отказался.
Но в будущем все может быть, – сказал экс-форвард «Металлурга» и сборной России Сергей Мозякин.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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