Мозякин о «Металлурге»: «Говорить о силе команды на сегодня некорректно, есть проблемы с травмами. Защитить титул труднее, чем завоевать, но я верю в парней»
Сергей Мозякин ожидает, что «Металлург» прибавит по ходу Фонбет Чемпионата КХЛ
Действующий обладатель Кубка Гагарина начал сезон с поражения от «Локомотива» (2:3), а затем обыграл СКА (5:4 ОТ).
«Сейчас загадывать на весь сезон тяжело, это только первые матчи. Очевидно, что у «Металлурга» есть проблемы с травмами, поэтому говорить о силе команды на сегодняшний день некорректно.
Надеюсь, все ребята, кто попал в лазарет на старте сезона, скоро вернутся в строй и им не понадобится слишком много времени, чтобы набрать форму.
Все знают, защитить титул вдвойне тяжелее, чем его завоевать, поэтому «Магнитке» придется очень трудно. Но я верю в парней», – сказал бывший капитан магнитогорцев.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
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