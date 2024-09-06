Мозякин о «Металлурге»: «Говорить о силе команды на сегодня некорректно, есть проблемы с травмами. Защитить титул труднее, чем завоевать, но я верю в парней»

Сергей Мозякин ожидает, что «Металлург» прибавит по ходу Фонбет Чемпионата КХЛ

Действующий обладатель Кубка Гагарина начал сезон с поражения от «Локомотива» (2:3), а затем обыграл СКА (5:4 ОТ).

«Сейчас загадывать на весь сезон тяжело, это только первые матчи. Очевидно, что у «Металлурга » есть проблемы с травмами, поэтому говорить о силе команды на сегодняшний день некорректно.

Надеюсь, все ребята, кто попал в лазарет на старте сезона, скоро вернутся в строй и им не понадобится слишком много времени, чтобы набрать форму.

Все знают, защитить титул вдвойне тяжелее, чем его завоевать, поэтому «Магнитке» придется очень трудно. Но я верю в парней», – сказал бывший капитан магнитогорцев.