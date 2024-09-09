Коньков о «Сибири»: «У тренеров есть пища для размышлений. Команда забросила всего одну шайбу – надо смотреть, сколько моментов она создает, и что с завершением»
Сергей Коньков высказался о неудачном начале сезона у «Сибири».
Новосибирская команда начала регулярный чемпионат с двух поражений (1:2 и 0:4), забросив в этих матчах лишь одну шайбу.
«Два матча только прошло. Думаю, что у тренерского штаба есть пища для размышлений, вопросы, которые нужно решать. Если команда забросила всего одну шайбу, надо смотреть, сколько моментов она создает, и что у нее с завершением.
Тренерскому штабу нужно обговаривать это с игроками и искать выход из сложившейся ситуации», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
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