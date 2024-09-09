Улле получит около 46 млн рублей от «Динамо» Минск за следующий сезон (Артур Хайруллин)

Ксавье Улле заработает около 46 млн рублей в «Динамо» Минск за следующий сезон.

Ранее 31-летний защитник подписал контракт с клубом из Беларуси на год.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, Улле получит около 46 миллионов рублей за сезон-2024/25.

В прошлом сезоне канадец выступал в АХЛ. На его счету 65 матчей и 25 (2+23) очков при полезности «плюс 9».