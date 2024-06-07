Джош Брук: «Рад стать хоккеистом минского «Динамо». Буду делать все, чтобы приносить пользу. Фергюсон рассказывал, что Минск – прекрасный город»

Джош Брук прокомментировал свой переход в минское «Динамо».

– Очень рад стать хоккеистом минского «Динамо». Слышал много хороших отзывов о команде и организации в целом. Буду делать все, чтобы приносить пользу клубу.

– Знаешь кого-то из одноклубников?

– С Ксавье Улле мы провели несколько сезонов в «Лаваль Рокет», хорошо знаком с ним. Ксавье – прекрасный человек и сильный хоккеист. С нетерпением жду, когда познакомлюсь со всей командой, тренерским штабом и персоналом.

– С Седриком Пакеттом, бывшим динамовцем, ты играл?

– Да. Но с ним в последнее время не общался. Еще играл с Диланом Фергюсоном, который играл за «Динамо» в прошлом сезоне. Он рассказывал, что Минск – прекрасный город, который мне понравится.

– Также ты играл в «Калгари Рэнглерс» с Ильей Соловьевым.

– Илья отмечал, что Минск – классное место. Он говорил про это еще в прошлом году. Но тогда я остался в Северной Америке.

– Смотрел видео матчей «Динамо»?

– Знаю, что болельщики минского «Динамо» – супер. И Дилан рассказывал про это: зрители на большой «Минск-Арене» создают классную атмосферу, где все наэлектризовано, – сказал защитник минского «Динамо» Джош Брук.