Минское «Динамо» договорилось о контрактах с Улле и Бруком

Теги переходы АХЛ чемпионат Финляндии Динамо Минск КХЛ Лукко Уилкс-Бэрри Ксавье Улле Джош Брук Хоккей

Минское «Динамо» договорилось о контрактах с Ксавье Улле и Джошем Бруком.

Сезон-2023/24 30-летний защитник Ксавье Улле провел в «Уилкс-Бэрри/Скрэнтон Пингвинс» из АХЛ. В его активе 65 матчей и 25 (2+23) очков при полезности «+9». В НХЛ канадец ранее выступал за «Детройт» и «Монреаль». Всего он провел 189 матчей в лиге и набрал 29 (5+24) баллов.

24-летний канадский защитник Джош Брук в сезоне-2023/24 играл в финском «Лукко». Он сыграл 59 матчей, набрав 18 (6+12) очков при полезности «+1». 

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1 комментарий
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В кои то веки вечные Динамо начало почти сразу готовиться к сезону, а не набирать состав перед регулярной
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