Минское «Динамо» договорилось о контрактах с Улле и Бруком

Минское «Динамо» договорилось о контрактах с Ксавье Улле и Джошем Бруком.

Сезон-2023/24 30-летний защитник Ксавье Улле провел в « /Скрэнтон Пингвинс» из . В его активе 65 матчей и 25 (2+23) очков при полезности «+9». В НХЛ канадец ранее выступал за «Детройт» и «Монреаль». Всего он провел 189 матчей в лиге и набрал 29 (5+24) баллов.

24-летний канадский защитник Джош Брук в сезоне-2023/24 играл в финском « ». Он сыграл 59 матчей, набрав 18 (6+12) очков при полезности «+1».