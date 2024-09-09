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  • Каменев о баннере фанатов с лозунгом «Слава России и ЦСКА»: «Было очень круто, приятно удивлен масштабам плаката. Такая поддержка заводит»
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Каменев о баннере фанатов с лозунгом «Слава России и ЦСКА»: «Было очень круто, приятно удивлен масштабам плаката. Такая поддержка заводит»

Владислав Каменев отметил баннер фанатов ЦСКА на матче с «Адмиралом» (6:2)

Московский клуб одержал победу над дальневосточниками в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Хочу поздравить болельщиков с победой. Нам было важно выиграть первый домашний матч при своих трибунах. Было плохое начало с нашей стороны, но затем мы втянулись в игру и смогли выйти вперед.

– Внес ли какие-то коррективы тренер в перерыве после первого периода?

– Сказал, что нужно проснуться, выигрывать единоборство, набирать скорости.

– Перед началом матча болельщики движения ультрас вывесили большой плакат. Как относитесь к такому перформансу?

– Было очень круто, приятно удивлен масштабам плаката.

– Как вам решение руководства разместить болельщиков ультрас на трибунах?

– Это очень круто, во время матча это заводит и особенно в конце, когда стоишь после победы на льду и все скандируют в один голос слова поддержки. Хорошее решение со стороны руководства, которое приносит только плоды, – сказал форвард армейцев. 

«Первый домашний матч ЦСКА ознаменовался переездом фанатки с верхнего на нижний ярус и большим перформансом», – говорится в сообщении фан-сообщества армейцев в VK.

Фото: фан-сообщество ЦСКА в VK.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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