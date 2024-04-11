Жена Каменева о том, вышла бы она замуж за армянина: «Мне не близка ни культура, ни манера поведения, ни ценности, ни стиль жизни – ничего. Для меня это как красная тряпка для быка»
Жена Владислава Каменева ответила на вопрос об армянских мужчинах.
Татьяна Каменева, жена хоккеиста московского ЦСКА Владислава Каменева, ответила на вопросы подписчиков в соцсети.
«Вы бы могли выйти замуж за мужчину с горячей кровью армянина?» – спросили у Татьяны.
«Мне только от постановки вашего вопроса стало плохо. Для меня лично это как красная тряпка для быка. Мне не близка ни культура, ни манера поведения, ни ценности, ни стиль жизни – ничего.
Таким мужчинам нужны совершенно другие женщины или Macan. Мой ответ – нет», – написала в ответ Татьяна Каменева.
В феврале жена Каменева назвала тупым популярного рэпера Macan: «Нельзя такую чушь нести с серьезным лицом».
"Бывшая жена Владислава Каменева вышла замуж за армянского бизнесмена.
Как пишет соц.сетях счастливая невеста, что наконец-то она нашла свою вторую половинку"☺️
Кто такая жена Каменева? Кто такой Макан? Из-за чего Камениха дое до Макана? И на какой х эта новость на спорт сайте?
Новости которые мы заслужили ..э
Надо думать о продолжении своего рода с тебе подобными.
Но если ты армянин, тогда никаких вопросов)