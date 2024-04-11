Жена Каменева о том, вышла бы она замуж за армянина: «Мне не близка ни культура, ни манера поведения, ни ценности, ни стиль жизни – ничего. Для меня это как красная тряпка для быка»

Теги ЦСКА светская хроника КХЛ Владислав Каменев соцсети девушки и спорт Татьяна Каменева Хоккей

Жена Владислава Каменева ответила на вопрос об армянских мужчинах.

Татьяна Каменева, жена хоккеиста московского ЦСКА Владислава Каменева, ответила на вопросы подписчиков в соцсети.

«Вы бы могли выйти замуж за мужчину с горячей кровью армянина?» – спросили у Татьяны.

«Мне только от постановки вашего вопроса стало плохо. Для меня лично это как красная тряпка для быка. Мне не близка ни культура, ни манера поведения, ни ценности, ни стиль жизни – ничего.

Таким мужчинам нужны совершенно другие женщины или Macan. Мой ответ – нет», – написала в ответ Татьяна Каменева.

В феврале жена Каменева назвала тупым популярного рэпера Macan: «Нельзя такую чушь нести с серьезным лицом».

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32 комментария
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и причем тут раздел "хоккей"?
+52
-2
+50
Яна Ромашкина и другие куклы Тикнизяна вышли из чата
+33
-2
+31
Ответ Denisque78
и причем тут раздел "хоккей"?
Жена Каменева потому что. Была бы жена Смолова, был бы футбол)))))
+26
0
+26
А что думают жены Зиновьева и Троцкого?
+21
0
+21
Спасибо за замечательную хоккейную новость! Очень познавательно
+20
-1
+19
а на остальные вопроса что ответила? нам всем очень интересно
+12
0
+12
Новости через пять лет:
"Бывшая жена Владислава Каменева вышла замуж за армянского бизнесмена.
Как пишет соц.сетях счастливая невеста, что наконец-то она нашла свою вторую половинку"☺️
+15
-3
+12
Так много вопросов...так мало ответов...
Кто такая жена Каменева? Кто такой Макан? Из-за чего Камениха дое до Макана? И на какой х эта новость на спорт сайте?
+13
-1
+12
Ответ alexis2020
Советую обратить внимание на девушек с наполовину или четверть армянским происхождением. Часто очень красивыми бывают
Но с повышенной волосатостью ☹️
+8
-3
+5
Ответ: Я уже замужем, она в принципе не рассматривала?
+5
0
+5
Ответ Alex_MGLU
А что думают жены Зиновьева и Троцкого?
Мартов и Бонч-Бруевич тоже интересуются.
+4
0
+4
так, ну ладно, буду знать. а макан это что/кто?
+4
0
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Охренеть...
Новости которые мы заслужили ..э
+3
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+2
Мда, ума палата, если всю национальность гребёт под стереотипы мышления. Тогда русские все алкаши, американцы поголовно жирные, голландцы все наркоманы, а французы кроме лягушек вообще ничего не едят.
+4
-2
+2
Ответ Alex_MGLU
А что думают жены Зиновьева и Троцкого?
Местная интеллигенция с фамилией Зарипова вспомнит разве что Зарипова и Морозова
+1
0
+1
Ответ Alex_MGLU
А что думают жены Зиновьева и Троцкого?
Моя жена , умерла десять лет назад....Но я не Троцкий , я Зиновьев В И , кстати в молодости походил на армяна...Может супруга , потому и вышла за меня...???!!!
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Ответ Bayern2004
Мартов и Бонч-Бруевич тоже интересуются.
И Клара Целкин , с Розой Люксембургиной...
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Ответ alexis2020
Советую обратить внимание на девушек с наполовину или четверть армянским происхождением. Часто очень красивыми бывают
Красота - это временно.
Надо думать о продолжении своего рода с тебе подобными.
Но если ты армянин, тогда никаких вопросов)
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Ответ Radik_2.0
так, ну ладно, буду знать. а макан это что/кто?
Макан - это модель Порше.
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Ответ circassian*
Комментарий удален модератором
А что не так? Всем можно обсуждать, а только русским нельзя? Все все видят.
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А если бы был богатый армянин?
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Зачем у неё вообще такое спрашивать? 🤷
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Комментарий удален модератором
Спортс, мне за вас стыдно
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Ощущение, что впервые Дом-2 за 20 лет включил и такой «А где Май и Солнце»
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Лучший околоспортивный сайт
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Про армян очень спорно, но могла неудачно отдохнуть в Сочи. А за Мацана — зачет.
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Что за сравнение "как красная тряпка для быка", то есть она на улице лбом в армян разбегается и сбивает? Спортс на перспективу добавил ей аж целый профиль, типа, за язык тянуть не надо и активность собирает?
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