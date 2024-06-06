«Классные сиськи». Я просто выпала 😂». Жена Каменева о комплименте мальчика 8-12 лет в Disneyland в Париже

Теги ЦСКА светская хроника КХЛ Владислав Каменев соцсети Татьяна Каменева Хоккей

Жене Владислава Каменева сделали комплимент в Париже по поводу красивой груди.

Форвард ЦСКА с супругой Татьяной посетили Disneyland в Париже.

«История из Диснейленда. Гуляем мы по парку, Влад остановился что-то поснимать на телефон, а я ушла дальше, чтобы он меня увидел я ему начала махать.

Мимо идет группа мальчиков лет 8-12 и начинают махать мне, я думаю: какие милые дети))). И потом один из этих детей как крикнет мне: nice boobs («классные сиськи» – Sports). Я аж просто выпала 😂. Будущий альфа-самец растет», – написала Татьяна.

Фото: t.me/deardairyta/66

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15 комментариев
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Не зря потратилась на сиськи, дети заценили дорогую пластику
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Новости какие мы заслужили!🤦🏻‍♂️
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А губы, будто качели зимой облизала
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Какое отношение, эта "новость" имеет к спорту ?
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Сиськи действительно неплохие
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Зачем нам эта информация про сиськи.
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Следующая новость " Каменев избил свою жену Татьяну-фото")))) Хотя он же не в НХЛ- тогда пох.р
Или еще " Каменев отобрал не родившегося ребенка и запретил выезд ему за границу"))))
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Очень важная спортивная новость.
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Спортс, ты #########
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Заголовок работает. Это единственная новость, на которую я нажал.
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А не подскажете, Каменев инагент или пока еще в претендентах?)))) Просто , что они делают на вражеской территории? Хотя х.р знает, может выполняют "задание" какое
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Какая замечательная спортивная новость
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Конечно, в загнивающей Европе таких бубсов нет
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Больно тощя..
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Не мальчик, муж. А вот губищи перекачала да))
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