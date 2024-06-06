«Классные сиськи». Я просто выпала 😂». Жена Каменева о комплименте мальчика 8-12 лет в Disneyland в Париже
Жене Владислава Каменева сделали комплимент в Париже по поводу красивой груди.
Форвард ЦСКА с супругой Татьяной посетили Disneyland в Париже.
«История из Диснейленда. Гуляем мы по парку, Влад остановился что-то поснимать на телефон, а я ушла дальше, чтобы он меня увидел я ему начала махать.
Мимо идет группа мальчиков лет 8-12 и начинают махать мне, я думаю: какие милые дети))). И потом один из этих детей как крикнет мне: nice boobs («классные сиськи» – Sports). Я аж просто выпала 😂. Будущий альфа-самец растет», – написала Татьяна.
Фото: t.me/deardairyta/66
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