Сергеев про неуверенную игру Миски: «Какие разговоры? В «Динамо» вообще такого в раздевалке нет. Нас это никак не беспокоит»

Артем Сергеев ответил на вопрос об игре голкипера Хантера Миски

«Динамо» уступило «Куньлуню» (1:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Вратарь бело-голубых Хантер Миска отразил 18 бросков из 20.

– Насколько на команду влияют разговоры о неуверенной игре голкипера Миски?

– Какие разговоры? У нас вообще такого в раздевалке нет. Нас это вообще никак не беспокоит, – сказал защитник «Динамо» Артем Сергеев.