Сергеев про неуверенную игру Миски: «Какие разговоры? В «Динамо» вообще такого в раздевалке нет. Нас это никак не беспокоит»
Артем Сергеев ответил на вопрос об игре голкипера Хантера Миски
«Динамо» уступило «Куньлуню» (1:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Вратарь бело-голубых Хантер Миска отразил 18 бросков из 20.
– Насколько на команду влияют разговоры о неуверенной игре голкипера Миски?
– Какие разговоры? У нас вообще такого в раздевалке нет. Нас это вообще никак не беспокоит, – сказал защитник «Динамо» Артем Сергеев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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