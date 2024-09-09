Абрамов о 6:2 с «Адмиралом»: «Все решила игра в неравных составах. ЦСКА зарабатывал удаления на себе, хорошо сработало большинство»
— У нас получились хорошие голы, забивать всегда очень приятно.
— Когда третий гол забивал Максим Соркин, у вас был шанс на хет-трик. Расстроились вы лично?
— Нет, потому что мы в итоге забили. Это хоккей. Рад за Максима. В том эпизоде с шестой командной шайбой получилась хорошая атака, которую начал Прохор Полтапов, отобрав шайбу.
— ЦСКА пропустил первым...
— Да, неудачное у нас было начало игры: соперник выбежал из-под нас и забил. Хорошо, что вернулись в игру и победили.
— Первые два периода по счету игра была равной, а в третьем вам удалось перевернуть течение матча. С чем это связано?
— Зарабатывали удаления на себе, хорошо сработало большинство. Это было важно. Думаю, все решила игра в неравных составах. «Адмирал» — хорошая команда, играла кость в кость. Прошлую игру проиграли в дерби и старались реабилитироваться перед болельщиками.
Взаимодействие с партнерами? Уверен, все будет лучше от игры к игре, – сказал нападающий ЦСКА.
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