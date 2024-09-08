Воробьев про 6:2 с «Адмиралом»: «Средненькое начало от ЦСКА, но потом раскрутились, порадовало большинство. У Исхакова очень хороший хоккейный интеллект»
ЦСКА выиграл со счетом 6:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Начало средненькое, потом разбежались, все наладилось. Порадовало большинство.
Немного подзависли в первом периоде, может, из-за первой домашней игры. Это обновленная команда. Но потом раскрутились.
– Можете ли сказать, что команда в атаке все три периода сыграла хорошо?
– Первый период мне не очень понравился. Может, это связано с тем, что первая игра дома.
– Как можете оценить игру Руслана Исхакова?
– У него очень хороший хоккейный интеллект. Люди, которые сделали себя сами, поиграли в разных лигах и странах, обычно очень грамотные.
– За счет чего случился перелом в третьем периоде? До этого была равная игра.
– Мы уже во втором сделали небольшой задел.
В первом даже небольшое преимущество «Адмирала» было, но затем мы заиграли в свою игру, агрессивно, – сказал главный тренер ЦСКА Илья Воробьев.
Исхаков забил первый гол в КХЛ – «Адмиралу». Форвард ЦСКА обыграл Солянникова один в один и забил Коновалову между ног
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