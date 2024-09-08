Соркин о хет-трике «Адмиралу»: «Не самая лучшая моя игра по содержанию. Первая шайба в ногу попала, и две в пустые – мне просто повезло»

Максим Соркин высказался после хет-трика в ворота «Адмирала»

ЦСКА обыграл «Адмирал » (6:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

– Поздравляю с хет-триком и с победой. Помните, когда был ваш последний хет-трик?

– Не знаю. В молодежке я забивал, или в вышке. Честно, не помню.

– У вас достаточно разные голы. Как вы считаете, у вас все получилось или вам есть в чем себя упрекнуть?

– По содержанию на самом деле не самая лучшая моя игра.

Первая шайба там в ногу попала, и две в пустые, поэтому мне просто повезло, скажем так. За счет партнеров.

– Как вы настраивались на игру?

– Был хороший настрой, первая домашняя игра, много эмоций. В принципе в штатном режиме.

– Что вы сохраните с игры, кроме трех шайб и кепок?

– Сохраним... Ну, наверное, реализацию надо сохранить, а так – добавлять во всех аспектах надо: и в атаке, и в обороне, и в средней зоне, – передает корреспондент Спортса’’ Юрий Безуглый слова форварда ЦСКА Максима Соркина .