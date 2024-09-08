Просветов про адаптацию в ЦСКА: «Позитивные эмоции – играть дома, хороший коллектив, тренерский штаб. Стараюсь придерживаться системы»

Иван Просветов ответил на вопрос относительно адаптации в ЦСКА

Голкипер ЦСКА отразил 27 из 29 бросков в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Адмирала» (6:2).

– Поздравляю с победой. У вас было явно больше уверенности по сравнению с прошлым матчем. Вы как-то по-особенному настроились?

– Я на самом деле всегда уверенный. У меня уже опыта хватает.

Играл просто в свою игру, в свою систему, доверяю ей уже давно. Каждый матч для меня как одно и то же.

– Как у вас вообще проходит адаптация в ЦСКА?

– Хорошо на самом деле.

Хороший коллектив, хороший тренерский штаб, менеджмент ко мне хорошо отнесся. Позитивные эмоции – играть дома. Это помогает.

– Есть ли какие-нибудь особенности в тренировках, которых не было в НХЛ?

– У меня вратарской позиция, она сугубо личная.

Ты стараешься фокусироваться только на себе, и иногда делаешь что-то, что ты делал годами до этого.

Я делаю какую-то свою работу с тренером вратарей, или в системе, в которой я играю, и этой системы стараюсь придерживаться, по ней работать, – передает корреспондент Спортса’’ Юрий Безуглый слова голкипера ЦСКА Ивана Просветова.