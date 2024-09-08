Кравец о «Куньлуне»: «Могу оценить положительно отрезок из трех матчей. Поражение от «Северстали» можно было избежать – хотя бы очко мы заслуживали»

Михаил Кравец прокомментировал поражение от «Северстали»

«Куньлунь» уступил со счетом 2:4 в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Ранее китайская команда выиграла два первых матча в сезоне.

«Думаю, мы хотя бы очко заслуживали. Это показал и первый, и особенно третий период.

Второй период был провальный. Мы много играли в своей зоне, не выполняли задание, не доставляли шайбу в чужую зону.

Естественно, пошли усталость и ошибки, которые в итоге привели к голам. Пропускать за секунду до конца [периода] – таких голов во взрослом хоккее и с такими ребятами в нашей команде быть не должно.

Молодцы, что боролись до конца. Сравняли счет, забили очень хороший гол, перешли на игру в три звена. После такого гола нужно строго сыграть в обороне, а не куда-то бежать, что-то закрывать. Без паники и уверенно.

Такой гол дает подъем и уверенность, а у нас, к сожалению, все наоборот перевернулось. Но это только третья игра.

Конечно, отрезок из первых трех матчей могу оценить положительно. Все ребята старались, выполняли свою работу. Две победы и поражение, которого тоже можно было избежать», – сказал главный тренер «Куньлуня » Михаил Кравец .