Андрей Козырев: «Куньлунь» стал более организован, сложно играть с ними. Кравец – отличный специалист, его рука видна»

Андрей Козырев высказался после победы над «Куньлунем»

«Северсталь» выиграла со счетом 4:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«Мы сыграли лучше, чем в предыдущем матче, в плане организации и контроля шайбы.

Во втором периоде нам удалось сделать наложение, что позволило забить гол в раздевалку. Немного скомканной концовка получилась.

Видна работа тренерского штаба «Куньлуня ». Команда стала более организованной, очень сложно с ней играть.

Поставленная игра была заметна уже на предсезонном турнире. Михаил Григорьевич Кравец – отличный специалист, его рука видна.

Выезд оцениваем положительно. Понятно, что мы максималисты, но четыре очка из шести возможных – неплохой старт сезона для нас», – сказал главный тренер «Северстали » Андрей Козырев .