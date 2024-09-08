Андрей Козырев: «Куньлунь» стал более организован, сложно играть с ними. Кравец – отличный специалист, его рука видна»
Андрей Козырев высказался после победы над «Куньлунем»
«Северсталь» выиграла со счетом 4:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
«Мы сыграли лучше, чем в предыдущем матче, в плане организации и контроля шайбы.
Во втором периоде нам удалось сделать наложение, что позволило забить гол в раздевалку. Немного скомканной концовка получилась.
Видна работа тренерского штаба «Куньлуня». Команда стала более организованной, очень сложно с ней играть.
Поставленная игра была заметна уже на предсезонном турнире. Михаил Григорьевич Кравец – отличный специалист, его рука видна.
Выезд оцениваем положительно. Понятно, что мы максималисты, но четыре очка из шести возможных – неплохой старт сезона для нас», – сказал главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт КХЛ
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