«Северсталь» выиграла два из трех матчей в сезоне КХЛ. Команда Козырева обыграла «Куньлунь» (4:2)
«Северсталь» выиграла второй матч в сезоне КХЛ
Команда тренера Андрея Козырева обыграла «Куньлунь» (4:2) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Череповчане одержали две победы в трех матчах на старте сезоне, обыграв ранее «Торпедо» (3:0) и уступив «Динамо» (1:3).
«Северсталь» продолжит чемпионат 12 сентября матчем против «Сибири».
«Куньлунь» впервые проиграл в нынешнем сезоне после побед над «Динамо» (3:1) и «Адмиралом» (5:4 ОТ).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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