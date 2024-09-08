«Северсталь» выиграла два из трех матчей в сезоне КХЛ. Команда Козырева обыграла «Куньлунь» (4:2)

«Северсталь» выиграла второй матч в сезоне КХЛ

Команда тренера Андрея Козырева обыграла «Куньлунь» (4:2) в игре Фонбет чемпионата КХЛ .

Череповчане одержали две победы в трех матчах на старте сезоне, обыграв ранее «Торпедо» (3:0) и уступив «Динамо» (1:3).

«Северсталь » продолжит чемпионат 12 сентября матчем против «Сибири».

«Куньлунь » впервые проиграл в нынешнем сезоне после побед над «Динамо» (3:1) и «Адмиралом» (5:4 ОТ).