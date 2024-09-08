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  • Гру о матче с «Салаватом»: «Отличное шоу – скорости, борьба, хорошая игра вратарей. Один мой бывший тренер говорил, что сыграть все 60 минут на хорошем уровне практически невозможно»
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Гру о матче с «Салаватом»: «Отличное шоу – скорости, борьба, хорошая игра вратарей. Один мой бывший тренер говорил, что сыграть все 60 минут на хорошем уровне практически невозможно»

Бенуа Гру поделился мыслями о матче против «Салавата Юлаева»

«Трактор» уступил со счетом 1:2 по буллитам в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

– Как удалось переломить игру после первого периода?

– Всегда хочется сыграть все 60 минут на хорошем уровне, но один мой бывший тренер говорил, что сыграть все 60 минут на хорошем уровне практически невозможно.

Хотел бы отдать должное нашему сопернику, который вышел готовым.

Для нас же этот матч был уже третий в сезоне, поэтому именно этот факт и повлиял на достаточно медленное начало для нас.

При этом хочу отметить, что настрой наших ребят на игру был правильным.

– Знали ли вы, что «Трактор» выбил в плей-офф «Салават Юлаев» и был достаточно принципиальный матч?

– Считаю, что каждая игра важна и надо готовиться к каждому матчу. Этот дух соперничества рождается именно в плей-офф.

Когда команда выигрывает, то она чувствует себя по отношению к кому-то достаточно нейтрально, но если проигрывает, то рождаются самые разные чувства вплоть до ненависти.

Мы видели на льду высокие скорости, много борьбы за шайбу, хорошую игру вратарей обеих команд.

Уверен, что для болельщиков это было отличное шоу, – сказал главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Трактора»
logoСалават Юлаев
logoТрактор
logoКХЛ
logoБенуа Гру
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