Гру о поражении от «Салавата»: «Лучший игрок «Трактора» в первом периоде – вратарь. У меня смешанные чувства по результату»

Бенуа Гру поделился мнением после поражения от «Салавата Юлаева»

«Трактор» уступил со счетом 1:2 по буллитам в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Я считаю, что наш лучший игрок в первом периоде – наш вратарь. Она нам давал шансы в этом матче.

По ходу второго и третьего периода мы продолжали прогрессировать. Если говорить о результате, то у меня смешанные чувства.

Знаете, когда твоя команда забивает два броска в буллитах, то у тебя зарождается ощущение, что победа будет за вами, но увы.

Могу сказать, что мы уезжаем из Уфы с одним очком против хорошей команды.

– Почему выбрали на игру Сергея Мыльникова?

– Фукале здорово смотрелся против «Салавата Юлаева » в плей-офф.

Начался новый сезон, и мы подумали, что Зак уже отлично проявил себя в первых двух встречах.

Посчитали, что сейчас самое время начать играть для Мыльникова. Хочу отметить, что я впечатлен обоими нашими вратарями и их работой с нашим тренером Петером Шкрабелом.

Повторюсь, что глядя на сегодняшнюю игру Сергея, я понимаю, почему я поскорее хотел увидеть его в деле, – сказал главный тренер «Трактора » Бенуа Гру.