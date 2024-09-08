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  • Разин про 0:2 от «Нефтехимика»: «Настрой никуда не годится. Думал, что ребят не нужно настраивать – не достучался, видимо. Беру всю вину на себя»
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Разин про 0:2 от «Нефтехимика»: «Настрой никуда не годится. Думал, что ребят не нужно настраивать – не достучался, видимо. Беру всю вину на себя»

Андрей Разин подчеркнул недостаток настроя у хоккеистов «Металлурга»

«Металлург» проиграл со счетом 0:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«Как эта поговорка? Век живи, век учись.

Честно говоря, после последней игры думал, что особо не нужно ребят настраивать, все понимают, на любого соперника надо настраивать на 100%.

Видимо, не достучался, потому что тот настрой, который был у «Нефтехимика» и тот настрой, который был у большинства наших ребят – никуда не годится.

Беру всю вину на себя, потому что это мое дело настраивать на игру.

Понятно, что и Загидулин приехал доказывать, отыграл на ноль – поздравляю его. Все по делу. Нам уроком будет», – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

Опубликовал: Никита Надёжин
logoМеталлург Мг
logoНефтехимик
logoКХЛ
logoАндрей Разин
logoАртем Загидулин
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