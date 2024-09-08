«Металлург» проиграл два из трех матчей в сезоне КХЛ. Команда Разина уступила «Нефтехимику» (0:2)
«Металлург» проиграл второй матч в сезоне КХЛ
Команда тренера Андрея Разина уступила «Нефтехимику» (0:2) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Ранее уральский клуб проиграл «Локомотиву» (2:3) и обыграл СКА (5:4 ОТ).
Таким образом, «Металлург» уступил в двух матчах из трех на старте сезона, набрав два очка.
Команда продолжит сезон 12 сентября еще одним матчем против «Нефтехимика».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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