«Металлург» проиграл два из трех матчей в сезоне КХЛ. Команда Разина уступила «Нефтехимику» (0:2)

«Металлург» проиграл второй матч в сезоне КХЛ

Команда тренера Андрея Разина уступила «Нефтехимику » (0:2) в игре Фонбет чемпионата КХЛ .

Ранее уральский клуб проиграл «Локомотиву» (2:3) и обыграл СКА (5:4 ОТ).

Таким образом, «Металлург» уступил в двух матчах из трех на старте сезона, набрав два очка.

Команда продолжит сезон 12 сентября еще одним матчем против «Нефтехимика».