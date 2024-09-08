Разин о поражении от «Нефтехимика»: «Содержание игры «Металлурга» вообще не понравилось. Тот же пьяный Сапожников мог забить, но, к сожалению, не забил»
«Металлург» уступил со счетом 0:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
«Как я могут быть довольным содержанием? Мы проиграли, мне содержание вообще не понравилось.
Если вы заметили, то мы меняли сочетания, меняли их очередность – делали все, чтобы их встряхнуть и найти пути.
Да, у нас были моменты, когда могли переломить. Тот же пьяный Сапожников мог забить, но, к сожалению, не забил. Бывают такие дни.
У меня не стоит задачи обыграть «Нефтехимик» во что бы то ни стало. У нас совсем другие задачи», – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.
Напомним, после матча команд на Мемориале Ромазана у Разина и тренера «Нефтехимика» Олега Леонтьева случился заочный конфликт из-за силового приема против Даниила Вовченко.
Разин вспомнил цитату Валерия Белоусова, который сказал «Лучше пьяный Андрей Сапожников, чем трезвый Олег Леонтьев». Сейчас в «Металлурге» играет нападающий Валерий Сапожников.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий