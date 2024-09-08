Разин о поражении от «Нефтехимика»: «Содержание игры «Металлурга» вообще не понравилось. Тот же пьяный Сапожников мог забить, но, к сожалению, не забил»

Андрей Разин дал комментарий после поражения от «Нефтехимика»

«Металлург» уступил со счетом 0:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

«Как я могут быть довольным содержанием? Мы проиграли, мне содержание вообще не понравилось.

Если вы заметили, то мы меняли сочетания, меняли их очередность – делали все, чтобы их встряхнуть и найти пути.

Да, у нас были моменты, когда могли переломить. Тот же пьяный Сапожников мог забить, но, к сожалению, не забил. Бывают такие дни.

У меня не стоит задачи обыграть «Нефтехимик » во что бы то ни стало. У нас совсем другие задачи», – сказал главный тренер «Металлурга » Андрей Разин .

Напомним, после матча команд на Мемориале Ромазана у Разина и тренера «Нефтехимика» Олега Леонтьева случился заочный конфликт из-за силового приема против Даниила Вовченко.

Разин вспомнил цитату Валерия Белоусова, который сказал «Лучше пьяный Андрей Сапожников, чем трезвый Олег Леонтьев». Сейчас в «Металлурге» играет нападающий Валерий Сапожников.