Агент Черных: «Многие легионеры не лучше наших. Меняется стратегия менеджеров – игроки, которые сейчас без команды, намного сильнее тех, кто на контрактах»

Агент Александр Черных высказался о смене стратегии менеджмента клубов КХЛ.

В межсезонье многие российские игроки длительное время оставались без контрактов. Некоторые из них, как Николай Прохоркин, не нашли клуб к началу сезона.

– Как вы относитесь к решению ряда игроков продолжить карьеру в ВХЛ, не дождавшись предложения в КХЛ?

– Если клубы КХЛ заинтересованы в игроках, то они будут, прежде всего, смотреть на тех, кто находится в команде, чем на тех, кто до сих пор готовится самостоятельно, – говорит Черных.

– Почему, на ваш взгляд, все еще многие известные хоккеисты находятся без контрактов?

– Я не привык оценивать игроков других агентств. Но у некоторых ребят спокойно должен был быть выбор в пять-шесть клубов, а в итоге они подписали контракт буквально на флажке.

Хотя это все видение тренера и менеджмента, общая стратегия меняется. Многие ребята, которые сейчас без команды, намного сильнее тех, кто сейчас на контрактах. И многие легионеры, я вижу, не лучше уровня, чем наши игроки, – заявил хоккейный агент Александр Черных .