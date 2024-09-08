Агент Бурмистрова и Пашнина: «Мы в диалоге со многими клубам. Могу сказать, какие команды ребята могли бы усилить. Есть игроки на контрактах, от которых ожидали большего»

Агент Михаила Пашнина и Александра Бурмистрова рассказал о переговорах с клубами

Защитник и нападающий находятся в статусе неограниченно свободных агентов.

– Появилась ли новая информация насчет Александра Бурмистрова и Михаила Пашнина?

– Мы в диалоге со многими клубам. И я могу сказать, какие команды эти ребята могли бы усилить.

Есть ряд игроков на контрактах, от которых ожидали большего, хотя это только начало чемпионата, и, возможно, все изменится. Скоро будет понимание, какие клубы и как будут играть.

Думаю, что для ребят, о которых говорим, мы все равно найдем клубы, где они и продолжат карьеры.

– Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков заявил, что Пашинин не выразил большого желания играть в Челябинске.

– Была такая ситуация, что был еще один клуб и планировали с ним подписать контракт.

Но там случились изменения. И когда потом связались с «Трактором», то позиция была уже закрыта, – сказал представитель хоккеистов Александр Черных .