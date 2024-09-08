Агент Кравцова: «Много было псевдоспециалистов, которые высказывались насчет Виталия. Но он талантливый парень. Может быть, Гру – это его тренер»

Агент Виталия Кравцова высказался об игре форварда на старте сезона

24-летний нападающий «Трактора » забросил 2 шайбы в 2 стартовых играх Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Виталию Кравцову пошла на пользу смена тренера? Он смог по-новому раскрыться?

– Возможно, у него просто был сезон адаптации после возвращения из-за океана, это тоже немаловажный факт. Может быть, Бенуа Гру – это его тренер или ему подходит та тройка, в которой он сейчас играет.

Самое главное, что у него получается, и хочется, чтобы его потенциал только раскрывался.

Много было псевдоспециалистов, которые высказывались насчет Виталия. Даже некоторые известные специалисты скептически относятся к нему. Но Виталий – талантливый парень, и он может всем доказать, что он хороший хоккеист, – сказал Александр Черных .