Агент Кравцова: «Много было псевдоспециалистов, которые высказывались насчет Виталия. Но он талантливый парень. Может быть, Гру – это его тренер»
Агент Виталия Кравцова высказался об игре форварда на старте сезона
24-летний нападающий «Трактора» забросил 2 шайбы в 2 стартовых играх Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Виталию Кравцову пошла на пользу смена тренера? Он смог по-новому раскрыться?
– Возможно, у него просто был сезон адаптации после возвращения из-за океана, это тоже немаловажный факт. Может быть, Бенуа Гру – это его тренер или ему подходит та тройка, в которой он сейчас играет.
Самое главное, что у него получается, и хочется, чтобы его потенциал только раскрывался.
Много было псевдоспециалистов, которые высказывались насчет Виталия. Даже некоторые известные специалисты скептически относятся к нему. Но Виталий – талантливый парень, и он может всем доказать, что он хороший хоккеист, – сказал Александр Черных.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
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