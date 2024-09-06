Заварухин про 4:0 с «Сибирью»: «Ребята сделали, что просили, агрессивно сыграли 1-й период, забили в дебюте. Здорово, что команда помогла Галкину сыграть на ноль»

Николай Заварухин оценил победу «Автомобилиста» над «Сибирью» (4:0).

«Спасибо за поздравления с 300-й игрой в КХЛ. И у меня, и у Да Косты (500 игр в КХЛ) юбилей, команда поздравила нас. Ребята сделали, что просили, агрессивно сыграли первый период, забили в дебюте. После этого создавали неплохие моменты, здорово, что команда помогла Вове Галкину сыграть на ноль.

Много бросали по нашим воротам, особенно во втором периоде: мы много блокировали, и он держал нас в игре. Потом сыграли по счету, где-то ловили соперника на контратаках. Обещал команде выходной после победы – завтра выходной.

Как отреагировал на юбилейный матч? Мне дети скинули днем. Еще и на игру с «Сибирью» попало, где я начинал работать, такое стечение обстоятельств. Аликин отдыхал после 46 сэйвов в прошлой игре? Окоряк заработал место вторым вратарем, он хорошо в ВХЛ матч провел. Дали ему сыграть бэкапом.», – сказал главный тренер «Автомобилиста».