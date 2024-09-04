Заварухин о 3:2 с «Трактором»: «Автомобилист» много оборонялся, неплохо сыграли спецбригады, вратарь держал нас в игре – тяжелая победа придаст нам уверенности»
– Приятно вернуться в эту потрясающую атмосферу, поздравляю ребят и болельщиков со стартом сезона. Спасибо болельщикам за феноменальную поддержку, за счет нее удалось удержать трудовую победу.
Соперник создавал моменты, мы много оборонялись, неплохо сыграли спецбригады, вратарь держал нас в игре. Тяжелая победа придаст нам уверенности.
– Не было сегодня ощущения, что продолжается игра весеннего плей-офф?
– У меня были другие ощущения. Не понравилось, что мало с шайбой играли, в плей-офф больше владели шайбой, много ошибались при выходе из-под прессинга, теряли шайбу.
Соперник быстро накатывался на нас, команда добавила в мобильности, но ребята разобрались и правильно сыграли в зоне обороны, ложились под шайбу.
Может, «накормил» нас второй период с его удалениями, до них было хорошее движение.
– Тайм-аут взяли, потому что команда «наелась»?
– Повторюсь: теряли шайбу, сложно все время отбирать шайбу, бегать за ними. Большая нагрузка легла на защитников, на вратаря.
В тайм-ауте просил успокоиться, отдавать шайбу без паники, при построении в средней зоне играть по возможности активно, чтобы соперник меньше вбрасывал шайбу в зону, – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.
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