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  • Заварухин о 3:2 с «Трактором»: «Автомобилист» много оборонялся, неплохо сыграли спецбригады, вратарь держал нас в игре – тяжелая победа придаст нам уверенности»
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Заварухин о 3:2 с «Трактором»: «Автомобилист» много оборонялся, неплохо сыграли спецбригады, вратарь держал нас в игре – тяжелая победа придаст нам уверенности»

Николай Заварухин высказался о победе «Автомобилиста» над «Трактором» (3:2)

– Приятно вернуться в эту потрясающую атмосферу, поздравляю ребят и болельщиков со стартом сезона. Спасибо болельщикам за феноменальную поддержку, за счет нее удалось удержать трудовую победу.

Соперник создавал моменты, мы много оборонялись, неплохо сыграли спецбригады, вратарь держал нас в игре. Тяжелая победа придаст нам уверенности.

– Не было сегодня ощущения, что продолжается игра весеннего плей-офф?

– У меня были другие ощущения. Не понравилось, что мало с шайбой играли, в плей-офф больше владели шайбой, много ошибались при выходе из-под прессинга, теряли шайбу.

Соперник быстро накатывался на нас, команда добавила в мобильности, но ребята разобрались и правильно сыграли в зоне обороны, ложились под шайбу.

Может, «накормил» нас второй период с его удалениями, до них было хорошее движение.

– Тайм-аут взяли, потому что команда «наелась»?

– Повторюсь: теряли шайбу, сложно все время отбирать шайбу, бегать за ними. Большая нагрузка легла на защитников, на вратаря.

В тайм-ауте просил успокоиться, отдавать шайбу без паники, при построении в средней зоне играть по возможности активно, чтобы соперник меньше вбрасывал шайбу в зону, – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
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