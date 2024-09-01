Заварухин о последнем месте на Кубке мэра Москвы: «Жду большего от Лайпсика и Меркли. Надеюсь, они добавят и вольются в коллектив «Автомобилиста»

Николай Заварухин прокомментировал последнее место «Автомобилиста» на Кубке мэра.

Команда завершила турнир на шестой позиции, проиграв все три матча.

– Есть ли понимание, кто будет начинать сезон в воротах?

– Посмотрим. Перед этим матчем тоже были вопросы по стартовому вратарю, есть небольшие повреждения.

– Как оцените игру Меркли и Лайпсика?

– Пока рано что‑то комментировать, сезон еще не начался, но скажу честно, жду от них большего. Надеюсь, что они добавят и вольются в коллектив.

– Не внушает ли вам пессимизма тот факт, что команда проиграла все матчи Кубка мэра, в том числе те, в которых играл основной состав?

– Конечно, нам неприятно проигрывать, в любом случае хотели сыграть более удачно, но мы посмотрели ребят.

На каждую игру были разные задания. Где‑то игра не получилась, это звоночек для нас. Но у нас есть резерв, надеюсь, что в первой (официальной) игре этот резерв будет действовать, – сказал главный тренер «Автомобилиста » Николай Заварухин .