Заварухин о последнем месте на Кубке мэра Москвы: «Жду большего от Лайпсика и Меркли. Надеюсь, они добавят и вольются в коллектив «Автомобилиста»
Команда завершила турнир на шестой позиции, проиграв все три матча.
– Есть ли понимание, кто будет начинать сезон в воротах?
– Посмотрим. Перед этим матчем тоже были вопросы по стартовому вратарю, есть небольшие повреждения.
– Как оцените игру Меркли и Лайпсика?
– Пока рано что‑то комментировать, сезон еще не начался, но скажу честно, жду от них большего. Надеюсь, что они добавят и вольются в коллектив.
– Не внушает ли вам пессимизма тот факт, что команда проиграла все матчи Кубка мэра, в том числе те, в которых играл основной состав?
– Конечно, нам неприятно проигрывать, в любом случае хотели сыграть более удачно, но мы посмотрели ребят.
На каждую игру были разные задания. Где‑то игра не получилась, это звоночек для нас. Но у нас есть резерв, надеюсь, что в первой (официальной) игре этот резерв будет действовать, – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.
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