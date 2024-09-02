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  • Андрей Назаров: «Будущее страны – за подрастающим патриотично настроенным поколением. Противник не дремлет, пытается посягнуть на наш суверенитет, но победа будет за нами»
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Андрей Назаров: «Будущее страны – за подрастающим патриотично настроенным поколением. Противник не дремлет, пытается посягнуть на наш суверенитет, но победа будет за нами»

Андрей Назаров поделился мнением о предстоящем открытии сезона КХЛ

Стартовый матч регулярного чемпионата между «Металлургом» и «Локомотивом» пройдет 3 сентября.

«Межсезонье осталось позади, а его московская часть – Кубок мэра – получилась наиболее яркой.

Все команды показали свой класс, ЦСКА заслуженно победил, так что теперь погружаемся в длительный регулярный чемпионат. Тем более что уже завтра в матче открытия встретятся «Металлург» и «Локомотив». Жду яркого атакующего хоккея, главное – без травм.

В обеих командах много молодежи, да и в целом в межсезонье мы увидели, что молодые игроки не боятся брать инициативу на себя, постоянно прибавляют, становятся лидерами.

Это важно, потому что именно за нашим подрастающим патриотично настроенным поколением будущее страны.

Противник не дремлет, пытается посягнуть на наш суверенитет, но победа в любом случае будет за нами», – сказал бывший главный тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
logoМеталлург Мг
logoЦСКА
logoЛокомотив
logoАндрей Назаров
Кубок мэра Москвы
logoКХЛ
Политика
logoЧемпионат.com
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