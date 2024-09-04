Андрей Назаров: «Кубок Открытия получился ярким. КХЛ – отдушина для болельщиков, которым в непростые времена нужно отвлекаться на качественный спорт»
Вчера прошел первый матч регулярного чемпионата-2024/25. «Локомотив» на выезде обыграл «Металлург» со счетом 3:2.
«Матч за Кубок Открытия получился ярким, «Локомотив» добился заслуженного успеха. Конечно, ошибок и невынужденных удалений у обеих команд хватало, но не будем забывать, что буквально недавно закончилась предсезонка.
Логично, что команды вкатываются, добирают форму, наигрывают звенья и спецбригады. С интересом понаблюдаем сегодня за другими встречами, хоккея теперь будет достаточно.
КХЛ – отдушина для наших болельщиков, которым в столь непростые времена нужно отвлекаться на качественный профессиональный спорт.
Недруг пытается доставлять нам проблемы и забыл про одно известное выражение: «Не рой другому яму, сам в нее попадешь». Победа обязательно будет за нами», – сказал экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.
2 гола за 10 секунд – так «Локомотив» впервые выиграл Кубок Открытия!
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