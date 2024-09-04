  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Андрей Назаров: «Кубок Открытия получился ярким. КХЛ – отдушина для болельщиков, которым в непростые времена нужно отвлекаться на качественный спорт»
8

Андрей Назаров: «Кубок Открытия получился ярким. КХЛ – отдушина для болельщиков, которым в непростые времена нужно отвлекаться на качественный спорт»

Андрей Назаров поделился мнением о начале сезона в КХЛ.

Вчера прошел первый матч регулярного чемпионата-2024/25. «Локомотив» на выезде обыграл «Металлург» со счетом 3:2.

«Матч за Кубок Открытия получился ярким, «Локомотив» добился заслуженного успеха. Конечно, ошибок и невынужденных удалений у обеих команд хватало, но не будем забывать, что буквально недавно закончилась предсезонка.

Логично, что команды вкатываются, добирают форму, наигрывают звенья и спецбригады. С интересом понаблюдаем сегодня за другими встречами, хоккея теперь будет достаточно.

КХЛ – отдушина для наших болельщиков, которым в столь непростые времена нужно отвлекаться на качественный профессиональный спорт.

Недруг пытается доставлять нам проблемы и забыл про одно известное выражение: «Не рой другому яму, сам в нее попадешь». Победа обязательно будет за нами», – сказал экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.

2 гола за 10 секунд – так «Локомотив» впервые выиграл Кубок Открытия!

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
logoМеталлург Мг
logoЛокомотив
болельщики
logoАндрей Назаров
logoКХЛ
logoКубок Открытия
Политика
logoЧемпионат.com
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Андрей Назаров: «Будущее страны – за подрастающим патриотично настроенным поколением. Противник не дремлет, пытается посягнуть на наш суверенитет, но победа будет за нами»
202 сентября, 08:16
Андрей Назаров: «Межсезонье получилось богатым на звездные трансферы. Жду от регулярки много непредсказуемых результатов, борьбы, конкуренции и побольше болельщиков на трибунах»
331 августа, 09:33
Назаров о том, что Разин увел «Металлург» с игры: «Жесткий хит для лета, но в пределах правил. Срывать матчи – непозволительная роскошь, когда идет борьба за болельщика и рейтинги телетрансляций»
1029 августа, 09:59
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Дегтярев об «Амуре»: «В 2020-м получил письмо об исключении из КХЛ, был долг 750 млн рублей. Оставили клуб с полной кассой, потрепали «Магнитку» в плей‑офф»
5сегодня, 09:30
Бэрри подпишет с «Калгари» просмотровый контракт. У 33-летнего защитника 505 очков за 809 матчей в НХЛ (Фрэнк Серавалли)
2сегодня, 09:16
Морозов о планах сыграть в Монголии: «Слишком затратно для нас и для клубов. На местной арене нельзя проводить официальные матчи КХЛ»
11сегодня, 09:00
Филатов о Комтуа: «Я увидел катастрофу – это шапито. Даже Гусев не поможет – он просто не вкуривает, что делать. Поборется с Миской за звание провального трансфера»
11сегодня, 08:28
Барабанов о жизни в Северной Америке: «Очень скучал по России. Никто не может быть ближе, чем русский человек»
7сегодня, 08:13
КХЛ. «Авангард» против «Сибири», «Автомобилист» примет «Трактор», «Динамо» сыграет с «Куньлунем»
29сегодня, 08:00
Дзюдоист Адамян о работе с хоккеистами СКА: «Ротенберг уже заказал кимоно на всю команду. Вскоре начнем полноценно включать дзюдо в тренировки»
40сегодня, 06:30
Отец Буре умер на 74‑м году жизни. У Владимира случился сердечный приступ во время купания несколько недель назад («Матч ТВ»)
23вчера, 21:24
Плющев о новых правилах: «Ничто, показушные дела. Как можно отнимать очки, которые команда завоевала за 60 минут? Или забить буллит с добивания? Пожелаем всем нам удачи в этом шоу»
22вчера, 21:04
В «Сочи» пошутили о презентации: «Было 8,5 млн гостей, и никакие Лазарев или Guf не нужны. Решили объединить ее с отпускным сезоном в Сочи»
11вчера, 19:55Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Радулов посетил Евро: «Сумасшедший матч испанцев с хорватами, билет стоил между 500 и 1000 евро. Антураж – вообще бомба, был приятно удивлен всеми моментами»
3сегодня, 08:47
Экс-тренер ЦСКА Якубов: «Глагол «выгореть» – это не про профессиональный спорт. Если выгораешь, то завершаешь карьеру»
вчера, 21:59
Свечников о Ларионове: «Он выигрывал ОИ, Кубки Стэнли, престиж огромный. Вне льда он человечный, открытый, близок с игроками»
вчера, 21:48
Грасс о 2:3 с «Локомотивом»: «Они обижены за поражение в финале Кубка Гагарина, настроены на реванш. У них собралась очень серьезная банда»
3вчера, 20:42
Сафронов о возможной замене России на ОИ-2026: «Франция сильнее в кавычках, если ИИХФ так считает. Вопрос, когда французы научились играть в хоккей»
4вчера, 20:27
Каюмов о 3:2 с «Металлургом»: «Нужно было отчитаться за проигрыш в финале Кубка Гагарина. Флешбэков с той серии не было, делали все с двойной мотивацией»
вчера, 20:13
Канарейкин о Кузнецове: «Звание лучшего нападающего КХЛ ему никто не отдаст так просто, есть достойные претенденты. Буду болеть за Голдобина и Порядина»
1вчера, 19:34
Грицюк коротко постригся перед сезоном: «Немного поменяли имидж 😂🔥»
12вчера, 19:21Фото
Боумэн о новом контракте Драйзайтля: «Исторический день для «Эдмонтона». Преданность Леона невозможно переоценить. Он делает все, чтобы принести нам Кубок Стэнли»
5вчера, 18:45
У Фетисова умер отец. Каменский сказал, что тот «воспитал одного из лучших игроков в истории»
4вчера, 18:31