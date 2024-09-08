Вратарь «Металлурга» Смолин забил в свои ворота в игре с «Нефтехимиком»
Вратарь «Металлурга» Александр Смолин забил гол в свои ворота.
Это произошло на 14-й минуте первого периода матча с «Нефтехимиком» (0:1, второй период).
20-летний голкипер пытался накрыть шайбу, оказавшуюся на пятачке перед его воротами, но ударил по ней краем ловушки, после чего она прошла у Смолина между ног и попала в ворота.
Эта игра стала первой для вратаря «Металлурга» в нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
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