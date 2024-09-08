  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
Видео
1

Вратарь «Металлурга» Смолин забил в свои ворота в игре с «Нефтехимиком»

Вратарь «Металлурга» Александр Смолин забил гол в свои ворота.

Это произошло на 14-й минуте первого периода матча с «Нефтехимиком» (0:1, второй период).

20-летний голкипер пытался накрыть шайбу, оказавшуюся на пятачке перед его воротами, но ударил по ней краем ловушки, после чего она прошла у Смолина между ног и попала в ворота.

Эта игра стала первой для вратаря «Металлурга» в нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
logoМеталлург Мг
logoНефтехимик
logoКХЛ
Александр Смолин
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг выложил таблицу с голами в КХЛ за 3 сезона, где СКА на 1-м месте: «Каждая шайба дается потом и кровью! Всем спасибо за поддержку, работаем дальше»
46сегодня, 10:43Фото
Жена Вовченко подала на развод: «Ты выдавал в рот моим лучшим подругам, пока я пахала по 12 часов и смотрела, чтобы ты не сторчался»
161сегодня, 08:25
Щитов о тренерах и прессе: «С приходом Ларионова конференции стали улучшаться. Он и Разин дают интересную информацию, будем следить за Гру»
3сегодня, 05:10
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Тертышный из «Трактора» позвал челябинцев на выборы губернатора: «Глупо лениться и не идти, а потом жаловаться, что что-то в твоем городе не так»
3сегодня, 11:53
КХЛ. «Салават» играет с «Трактором», «Металлург» принимает «Нефтехимик», ЦСКА сыграет с «Адмиралом»
70сегодня, 11:29Live
Александр Харламов: «Современные хоккеисты не выдержали бы тренировок у Тарасова и Тихонова. Но если раньше в 30 лет уже заканчивали, сейчас играют и в 37»
14сегодня, 10:55
Ротенберг выложил таблицу с голами в КХЛ за 3 сезона, где СКА на 1-м месте: «Каждая шайба дается потом и кровью! Всем спасибо за поддержку, работаем дальше»
46сегодня, 10:43Фото
Плющев об участии России в ОИ-2026: «Вопрос открыт, многое решится после определенных событий. Сравнивать Францию с хоккейной Россией – некорректно, как и по другим показателям»
3сегодня, 10:22
Ко всем новостям
Последние новости
Назаров о сезоне КХЛ: «Конкуренция возросла, каждое очко будет на вес золота. Москва – один из крупнейших мегаполисов мира, даже метро ходит до аэропорта»
1 минуту назад
Артемий Кузнецов о футболке с его лицом для Евгения Кузнецова: «Он посмотрел и сказал: «Чет номер не тот». Когда в КХЛ приезжают игроки такого уровня – это огромный плюс»
12 минут назад
Гендиректор «Торпедо»: «Хоккейный клуб – это люди, прежде всего. Прославленные игроки прошлого не были миллионерами, как в НХЛ, но они многократные чемпионы мира»
20 минут назад
Дмитрий Тимашов: «КХЛ намного быстрее, чем чемпионат Швейцарии. Очень хорошая лига, высокий уровень мастерства»
22 минуты назад
Фридман о травме Демко: «Придется научиться играть с ней. «Ванкувер» изменит его тренировки и частоту выхода на лед»
34 минуты назад