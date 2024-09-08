Ротенберг выложил таблицу с голами в КХЛ за 3 сезона, где СКА на 1-м месте: «Каждая шайба дается потом и кровью! Всем спасибо за поддержку, работаем дальше»
Роман Ротенберг отметил, что СКА забил больше всех голов в КХЛ за 3 сезона.
Главный тренер армейцев выложил в соцсетях соответствующую таблицу. Согласно ей, СКА забросил 609 шайб в лиге, а ближайший преследователь – «Металлург» – отличился 565 раз.
«Каждая забитая шайба дается потом и кровью! Личный вклад каждого и коллективный труд! Работаем дальше! Всем спасибо за поддержку!» – подписал сообщение Роман Ротенберг.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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