Ротенберг выложил таблицу с голами в КХЛ за 3 сезона, где СКА на 1-м месте: «Каждая шайба дается потом и кровью! Всем спасибо за поддержку, работаем дальше»

Роман Ротенберг отметил, что СКА забил больше всех голов в КХЛ за 3 сезона.

Главный тренер армейцев выложил в соцсетях соответствующую таблицу. Согласно ей, СКА забросил 609 шайб в лиге, а ближайший преследователь – «Металлург » – отличился 565 раз.

«Каждая забитая шайба дается потом и кровью! Личный вклад каждого и коллективный труд! Работаем дальше! Всем спасибо за поддержку!» – подписал сообщение Роман Ротенберг .

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