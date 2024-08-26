Аскаров был интересен «Колорадо», «Монреалю», «Нью-Джерси» и «Юте» (Эллиотт Фридман)

Теги Нью-Джерси Монреаль Нэшвилл Колорадо Сан-Хосе НХЛ Эллиотт Фридман Ярослав Аскаров Юта Хоккей

«Колорадо», «Монреаль», «Нью-Джерси» и «Юта» интересовались Ярославом Аскаровым.

Об этом сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

22-летний голкипер ранее запросил обмен из «Нэшвилла». 23 августа «Предаторс» обменяли его в «Сан-Хосе».

«Интерес к Ярославу Аскарову был огромный: «Колорадо», «Монреаль», «Нью-Джерси», «Юта» и, конечно же, «Сан-Хосе», который и заполучил его. Вероятно, даже больше», – написал Фридман.

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7 комментариев
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Колорадо нужен готовый вратарь. Хватит уже экспериментировать уже с вратарями
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Ответ copti_san
Это объясняет, почему Нэшвилл так много получил за него, учитывая их положение
Много????Вы серьезно??
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Монреалю нужен потенциально первый воротчик однозначно. Аскаров оч перспективный, надо брать
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У Колорадо есть Аннунен, поэтому "спасибо", второго не надо. На этот сезон вся надежда на Георгиева, а там и Набоков подъедет.
Нэшвиллу надо было раньше принимать решение с переходом Аскарова, в итоге получили за него мешок шайб, поздним первым пиком ещё надо грамотно воспользоваться
+1
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Это объясняет, почему Нэшвилл так много получил за него, учитывая их положение
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Ответ Павел павел
Много????Вы серьезно??
думаю это был сарказм.
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Ответ Oleg Kyakh-Ogly
Монреалю нужен потенциально первый воротчик однозначно. Аскаров оч перспективный, надо брать
У них примо такой же перспективый
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