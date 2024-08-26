Аскаров был интересен «Колорадо», «Монреалю», «Нью-Джерси» и «Юте» (Эллиотт Фридман)
«Колорадо», «Монреаль», «Нью-Джерси» и «Юта» интересовались Ярославом Аскаровым.
Об этом сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.
22-летний голкипер ранее запросил обмен из «Нэшвилла». 23 августа «Предаторс» обменяли его в «Сан-Хосе».
«Интерес к Ярославу Аскарову был огромный: «Колорадо», «Монреаль», «Нью-Джерси», «Юта» и, конечно же, «Сан-Хосе», который и заполучил его. Вероятно, даже больше», – написал Фридман.
Нэшвиллу надо было раньше принимать решение с переходом Аскарова, в итоге получили за него мешок шайб, поздним первым пиком ещё надо грамотно воспользоваться