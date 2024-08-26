Аскаров был интересен «Колорадо», «Монреалю», «Нью-Джерси» и «Юте» (Эллиотт Фридман)

«Колорадо», «Монреаль», «Нью-Джерси» и «Юта» интересовались Ярославом Аскаровым.

Об этом сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

22-летний голкипер ранее запросил обмен из « ». 23 августа «Предаторс» обменяли его в «Сан-Хосе».

«Интерес к был огромный: « », « », « », «Юта» и, конечно же, « », который и заполучил его. Вероятно, даже больше», – написал Фридман.