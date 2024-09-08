  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Переговоры «Нью-Джерси» с Мерсером о новом контракте идут медленно. «Девилс» могут подписать краткосрочное соглашение с 22-летним форвардом
0

Переговоры «Нью-Джерси» с Мерсером о новом контракте идут медленно. «Девилс» могут подписать краткосрочное соглашение с 22-летним форвардом

Переговоры «Нью-Джерси» с Доусоном Мерсером о новом контракте идут медленно

В «Девилс» заинтересованы продлить соглашение с 22-летним канадским форвардом на долгий срок, но наличие менее 5 млн долларов под потолком значительно усложняют ситуацию.

«На данный момент все движется медленно. Они работают над этим, но, похоже, еще предстоит проделать много работы, прежде чем они смогут достичь финальной точки», – сообщил инсайдер The Fourth Period Дэвид Паньотта

«Я смотрю на их ситуацию с потолком зарплат. Не вижу, как может сработать долгосрочная сделка. Так что, если не произойдет чего-то другого, я ожидаю, что это будет краткосрочный контракт», – сказал инсайдер Эллиотт Фридман

В прошлом сезоне Мерсер набрал 33 (20+13) очка в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sportskeeda
logoНью-Джерси
logoНХЛ
Дэвид Паньотта
Эллиотт Фридман
деньги
logoДоусон Мерсер
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Аскаров был интересен «Колорадо», «Монреалю», «Нью-Джерси» и «Юте» (Эллиотт Фридман)
1926 августа, 06:33
Примерно 70% клубов НХЛ могут не иметь альтернативы CapFriendly. Сайт с данными о зарплатах игроков купил «Вашингтон»
1120 июня, 05:39
Бедард, Селебрини, Фантилли, Бантинг, Парайко – в составе Канады на ЧМ-2024
843 мая, 20:33
«Эдмонтон» и «Анахайм» обсуждали обмен Кэррика и Хенрика (Эллиотт Фридман)
35 марта, 10:40
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Ларионов о 2:3: «Оборона «Ак Барса» не самая сильная, медленная, «Торпедо» доминировало в первом периоде за счет быстроты»
5сегодня, 19:40
Быков о Мозякине: «Такие люди освящены Богом. Любому алмазу нужна огранка, чтобы превратиться в бриллиант, Сергей постоянно трудился, искал предел возможностей»
1сегодня, 18:44
Мартемьянов во время игры с «Витязем» узнал, что станет дедом – диктор на арене в Балашихе объявил
3сегодня, 18:17Видео
Где играет «Авангард»? А за кого выступает Радулов? Игра с подбором хоккейных пар
сегодня, 18:00Спецпроект
Ларионов о 2:3 с «Ак Барсом»: «Набранное очко важно для «Торпедо», чтобы разбить «куриное яйцо» в таблице. Выдающийся 1-й период, хотелось бы проводить так весь матч»
9сегодня, 17:36
Гатиятулин одержал 200-ю победу в КХЛ, у Быкова – 201, лидер – Квартальнов (550)
7сегодня, 17:24
«Торпедо» проиграло 2 матча на старте сезона КХЛ. «Ак Барс» одержал первую победу – по буллитам
17сегодня, 16:41
КХЛ. СКА победил «Ладу», «Торпедо» уступило «Ак Барсу» по буллитам, «Спартак» проиграл «Сочи»
213сегодня, 16:33
Экс-форвард Канады Форментон, обвиненный в сексуальном насилии, завершил карьеру в 24 года и работает на стройке
14сегодня, 16:15
Ротенберг после 3:1 с «Ладой»: «Всех с почином! Огромная благодарность болельщикам! ❤️»
4сегодня, 15:39Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Генменеджер «Калгари» планирует масштабную перестройку команды. Ветераны «Флэймс» не воспринимают обновление с энтузиазмом (Эллиотт Фридман)
5 минут назад
Каменский о Мичкове: «Почему бы ему и не завоевать «Колдер»? Если станет лидером и принесет «Филадельфии» пользу, Торторелла будет под него подстраиваться»
сегодня, 20:51
Рутерфорд о травмах Демко и Шилова: «Ждем, пока они пройдут медосмотр в тренировочном лагере «Ванкувера»
сегодня, 20:39
Петан о КХЛ: «Прошло всего 2 матча – быстрые, интенсивные, хоккей скоростной, пока мне все нравится»
1сегодня, 20:13
Дементьев о Мичкове: «Главным претендентом на «Колдер» не назову, у него нет опыта в НХЛ, там другой менталитет, отношение, интенсивность. Нельзя просто перенести результативность КХЛ»
1сегодня, 19:53
Жамнов об 1:2 с «Сочи»: «Не в тот хоккей мы хотели играть, у «Спартака» пошло много брака, ненужных передач – от этого такой результат»
2сегодня, 19:17
Десятков о 2:0 с «Амуром»: «Поздравляю «Витязь» с первой победой в сезоне, вратари сыграли отлично, сработало большинство. Нужно убрать шероховатости, удаления в чужой зоне»
сегодня, 18:56
Гатиятулин о 3:2 с «Торпедо»: «Ак Барс» уступал в движении в 1-м периоде, потом начал переламывать, создавать моменты. В завершении нужно играть хладнокровнее»
сегодня, 18:30
Мальцев об 1:2 с «Сочи»: «Спартаку» нужно лучше исполнять буллиты, тут психология влияет больше мастерства, надо с этим работать»
4сегодня, 18:03
Мартемьянов о 0:2 с «Витязем»: «Амур» создал кучу моментов, не можем попасть по воротам из таких ситуаций, что диву даешься. Победы придут»
сегодня, 17:52