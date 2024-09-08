Переговоры «Нью-Джерси» с Мерсером о новом контракте идут медленно. «Девилс» могут подписать краткосрочное соглашение с 22-летним форвардом
Переговоры «Нью-Джерси» с Доусоном Мерсером о новом контракте идут медленно
В «Девилс» заинтересованы продлить соглашение с 22-летним канадским форвардом на долгий срок, но наличие менее 5 млн долларов под потолком значительно усложняют ситуацию.
«На данный момент все движется медленно. Они работают над этим, но, похоже, еще предстоит проделать много работы, прежде чем они смогут достичь финальной точки», – сообщил инсайдер The Fourth Period Дэвид Паньотта
«Я смотрю на их ситуацию с потолком зарплат. Не вижу, как может сработать долгосрочная сделка. Так что, если не произойдет чего-то другого, я ожидаю, что это будет краткосрочный контракт», – сказал инсайдер Эллиотт Фридман.
В прошлом сезоне Мерсер набрал 33 (20+13) очка в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sportskeeda
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