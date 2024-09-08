Десятков о Чеховиче в «Витязе»: «Думаю, нас усилит. Поможет большинству и даст агрессию в атаке» 

Павел Десятков высказался о переходе форварда Ивана Чеховича в «Витязь»

«Мы пытаемся укрепить некоторые позиции в атаке именно на завершение, где нам чуть-чуть не хватает пока. Выпала такая удачная, я считаю, возможность. Парень, который хочет перезагрузиться, мы дадим ему такой шанс.

Думаю, Чехович нас усилит. Поможет большинству и даст агрессию в атаке. Когда увидим его на льду, сказать не могу», – сказал главный тренер «Витязя ».