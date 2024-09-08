Десятков о Чеховиче в «Витязе»: «Думаю, нас усилит. Поможет большинству и даст агрессию в атаке»
Павел Десятков высказался о переходе форварда Ивана Чеховича в «Витязь»
«Мы пытаемся укрепить некоторые позиции в атаке именно на завершение, где нам чуть-чуть не хватает пока. Выпала такая удачная, я считаю, возможность. Парень, который хочет перезагрузиться, мы дадим ему такой шанс.
Думаю, Чехович нас усилит. Поможет большинству и даст агрессию в атаке. Когда увидим его на льду, сказать не могу», – сказал главный тренер «Витязя».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости