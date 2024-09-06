Чехович подписал контракт с «Витязем» на год
Иван Чехович подписал контракт с «Витязем» на год.
В прошлом сезоне 25-летний форвард выступал за «Локомотив». В августе этого года он был помещен ярославцами в список отказов, откуда его не забрали другие клубы. Соглашение с Чеховичем было расторгнуто 20 августа.
В регулярном чемпионате-2023/24 нападающий провел 59 матчей и набрал 11 (4+7) очков при полезности «минус 3».
В плей-офф на его счету 12 игр и 4 (2+2) балла при полезности «0».
Чехович – провал «Локомотива»: за него отдали четырех игроков, которые усилили другие клубы
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал КХЛ
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