Иван Чехович подписал контракт с «Витязем» на год.

В прошлом сезоне 25-летний форвард выступал за «Локомотив ». В августе этого года он был помещен ярославцами в список отказов, откуда его не забрали другие клубы. Соглашение с Чеховичем было расторгнуто 20 августа.

В регулярном чемпионате-2023/24 нападающий провел 59 матчей и набрал 11 (4+7) очков при полезности «минус 3».

В плей-офф на его счету 12 игр и 4 (2+2) балла при полезности «0».

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