Чехович получит 20 млн рублей и бонусы от «Витязя» за сезон (Михаил Зислис)
Иван Чехович заработает 20 млн рублей от «Витязя» за сезон.
Ранее 25-летний нападающий подписал контракт с подмосковным клубом на год.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, Чехович получит 20 миллионов рублей за сезон-2024/25. В его соглашении предусмотрена бонусная часть, условия и размер которой не раскрываются.
В регулярном чемпионате-2023/24 форвард провел 59 матчей и набрал 11 (4+7) очков при полезности «минус 3». В плей-офф на его счету 12 игр и 4 (2+2) балла при полезности «0».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
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