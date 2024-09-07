Ларионов о 2:3 с «Ак Барсом»: «Набранное очко важно для «Торпедо», чтобы разбить «куриное яйцо» в таблице. Выдающийся 1-й период, хотелось бы проводить так весь матч»
Игорь Ларионов высказался о поражении «Торпедо» от «Ак Барса» (2:3 Б)
Ранее нижегородский клуб уступил «Северстали» со счетом 0:3 в Фонбет чемпионате КХЛ.
«Набранное очко важно для нас, чтобы разбить «куриное яйцо» в турнирной таблице. Выдающийся первый период в исполнении нашей команды.
Хотелось бы проводить так весь матч, но это вопрос времени», – сказал главный тренер «Торпедо».
Нижегородский клуб идет 10-м на Западе, имея 1 балл. 9 сентября «Торпедо» дома сыграет с «Автомобилистом».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
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