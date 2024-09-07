«Торпедо» проиграло 2 матча на старте сезона КХЛ. «Ак Барс» одержал первую победу – по буллитам

«Торпедо» проиграло 2 матча на старте сезона Фонбет чемпионата КХЛ

Команда под руководством Игоря Ларионова проиграла «Ак Барсу » (2:3 Б).

Ранее нижегородский клуб уступил «Северстали » со счетом 0:3.

Для «Ак Барса » победа над «Торпедо» стала первой в сезоне КХЛ , ранее казанцы проиграли «Салавату » со счетом 3:5.

Команда Анвара Гатиятулина набрала 2 очка и занимает 8-е место в таблице Востока. «Торпедо » идет 10-м на Западе, имея 1 балл.