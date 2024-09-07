«Торпедо» проиграло 2 матча на старте сезона КХЛ. «Ак Барс» одержал первую победу – по буллитам
«Торпедо» проиграло 2 матча на старте сезона Фонбет чемпионата КХЛ
Команда под руководством Игоря Ларионова проиграла «Ак Барсу» (2:3 Б).
Ранее нижегородский клуб уступил «Северстали» со счетом 0:3.
Для «Ак Барса» победа над «Торпедо» стала первой в сезоне КХЛ, ранее казанцы проиграли «Салавату» со счетом 3:5.
Команда Анвара Гатиятулина набрала 2 очка и занимает 8-е место в таблице Востока. «Торпедо» идет 10-м на Западе, имея 1 балл.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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