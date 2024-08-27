«Торпедо» меняется – и это больше не команда щеглов. Ларионов опять думает о глобальном

Теперь-то все получится?

«‎Торпедо» провело предыдущую регулярку значительно хуже, чем в успешном сезоне-2022/23. Тогда команда Игоря Ларионова заняла четвертое место на Западе и дошла до второго раунда плей-офф, где проиграла СКА (0-4). Потом результат поменялся в худшую сторону: седьмое место в конференции и проигрыш уже в первом раунде тому же СКА (1-4).

Такой спад самого Ларионова не смущает. Он ставит перед «‎Торпедо» серьезные цели на ближайший сезон: «В Нижнем Новгороде хоккей – спорт номер один, но за 78 лет у «Торпедо» ни одного топового титула. Время замахнуться на большие цели, не дожидаясь новой арены ».

Не удивляйтесь: подобные задачи Ларионов публично ставил каждый год на посту главного тренера «‎Торпедо». Обычно это ни к чему не приводило.

Готова ли команда сейчас?

«‎Торпедо» подводила неопытность молодого состава: в плей-офф не хватало гибкости и разнообразия

В прошлом сезоне хоккей Ларионова дал сбой, а лидеры потеряли привычную стабильность. Например, лучший бомбардир «‎Торпедо» Максим Летунов за последние 16 игр сезона (с учетом плей-офф) забросил всего две шайбы. Бывший капитан «‎Торпедо» Алексей Кручинин вообще выпал из состава. За решающими матчами он наблюдал где-то за пределами арены.

На выступлении команды сказалось продолжительное отсутствие Василия Атанасова. В январе лидер нижегородцев получил травму и выбыл практически до конца регулярки. Его возвращение помогло в плей-офф – там Атанасов трижды забил СКА. Атмосферу общего спада команды это никак не изменил, а одним ярким игроком матчи не выигрываются.

Ларионов даже отошел от привычной тактики. Особенно сильно это проявилось в плей-офф, когда вместо привычных схем нападения «‎Торпедо» выстраивало игру от обороны. Получилось спорно: за пять матчей команда пропустила 17 шайб. В решающей встрече не выручила и та самая яркая атака – «‎Торпедо» проиграло без голов (0:3).

Проблемы с обороной подсветились еще перед плей-офф. За последние 20 игр регулярки «Торпедо» получило от соперников 63 шайбы. Хуже на том же отрезке было только у «Куньлуня» и «Сочи». У «‎Торпедо» не нашлось запасного плана для изменения настроек.

И вот главный вывод: отсутствие гибкости связано с неопытностью молодого состава . У большинства игроков «‎Торпедо» просто не хватает навыков, чтобы перестраиваться на другую игру по ходу отдельного матча или всего сезона. От этого возникают трудности, когда в соперниках оказываются закрытые или более мастеровитые команды.

Видимо, именно поэтому в это межсезонье «‎Торпедо» и присматривало для основы взрослых игроков. Среди них особенно выделяются люди, которые перешли из казанского «Ак Барса»: Вячеслав Войнов, Дмитрий Кагарлицкий, Евгений Свечников. В их случае опыт сочетается еще и с набором полезных качеств. Каждый полезен «Торпедо» в игровом плане.

Несмотря на очевидные проблемы с обороной, большие изменения среди защитников в межсезонье не случились. Команду покинули Мэдисон Бауи и Марк Марин. Вместо них клуб подписал иностранцев Китона Томпсона (28 лет) и Маркуса Филлипса (25 лет). Оба не добрались до НХЛ и часть карьеры провели в европейских чемпионатах. Ларионов верит, что они добавят опыта и разнообразия.

Главным изменением в обороне стал переход Вячеслава Войнова. Клуб внезапно подписал 34-летнего защитника в конце июля, когда этого уже никто не ждал. До этого «‎Торпедо» называло последним переходом на это межсезонье подписание Томпсона.

С вратарской линией и нападением у «‎Торпедо» в целом все было в порядке, поэтому тут случились точечные изменения. На место ушедшего голкипера Адама Хуски взяли 29-летнего Ивана Бочарова. Так и не проявивший себя в «‎Локомотиве» вратарь теперь будет конкурентом Ивана Кульбакова.

Важное изменение в атаке – подписание нападающего Михаила Абрамова. Тут «‎Торпедо» не отошло от привычной политики и взяло молодого игрока из «Спрингфилда» в АХЛ, где он в прошлом сезоне набрал 36 (14+22) очков в 59 матчах.

Права на 23-летнего Абрамова команда получила в мае в результате обмена с ЦСКА. На предсезонном матче Абрамов стал центром звена с опытным Кагарлицким и молодым Фирстовым. Вероятно, в таком же сочетании Ларионов задействует игроков в будущем сезоне.

Остальные подписания больше подходят для ротации и усиления системы.

Как и в предыдущем году, «‎Торпедо» провело короткие сборы, которые длились всего 9 дней. Зато в плане предсезонных матчей есть одно серьезное изменение – «‎Торпедо» впервые поедет на Кубок мэра Москвы. На групповом этапе команда Ларионова сыграет против ЦСКА и «‎Витязя». Там-то и будет настоящая проверка.

«‎Торпедо» скандалит с ветеранами, но берет новых из «‎Ак Барса». Как же они помогут?

«‎Торпедо» резко расстается с ветеранами, на которых держалось до этого. Речь идет про Алексея Кручинина и Антона Сизова.

33-летний Кручинин был важной частью состава в сезоне-2022/23. Тогда он шел в числе лучших по статистике (52 очка за 60 матчей) и получал много доверия от Ларионова. В феврале 2023-го во время травмы он даже помогал Ларионову на скамейке.

В новом сезоне Кручинину помешали проблемы со здоровьем и низкая результативность. Потом и вовсе случилось нечто неожиданное: Кручинин остался без капитанской нашивки и пропал из заявки под конец сезона. Причины никто не объяснял.

По информации «‎СЭ», между тренером и игроком возник конфликт на фоне нового контракта Кручинина. Лидер «‎Торпедо» якобы договорился с руководством «‎Северстали» еще до окончания сезона. Это не понравилось Ларионову, и тренер принял решение убрать Кручинина из заявки. Официально об уходе Алексея объявили только 9 июня. Да-да, в «Северсталь».

Не менее запутанная история возникла с 29-летним защитником Сизовым. Тот выпал из состава еще в конце января. Позже Ларионов рассказал, что игрок перешел черту, поэтому его в команде не будет.

По слухам, опытный защитник резко высказался в сторону игры молодых Артамонова и Игоря Ларионова-младшего. Это привело к конфликту с тренером, после чего защитника и убрали. С Сизовым подписали новый контракт до апреля 2025-го, но прямо сейчас «‎Торпедо» ищет варианты его обмена.

Подписания из «‎Ак Барса» как раз закроют потребность в ветеранах. Кагарлицкий и Войнов с их опытом вполне могут заменить Кручинина.

У Кагарлицкого есть шанс выполнить его функции и на льду. В прошлом у него были довольно успешные сезоны в московском «‎Динамо», хотя в «‎Ак Барсе» статистика чуть испортилась. В прошлой регулярке за 64 игры Кагарлицкий набрал 25 (10+15) очков в 64 играх. В «‎Торпедо» он едет ради карьерной перезагрузки.

Войнов станет важным игроком «‎Торпедо» при розыгрыше большинства. Только в этом есть определенный вред для молодых игроков. Вероятнее всего, Вячеслав займет место во второй бригаде большинства. Тем самым он отнимет время у 18-летнего Антона Силаева.

Свечникову исполнится только 28 лет, но в сравнении с большинством нападающих «‎Торпедо» он все-таки тоже больше подходит на роль ветерана.

В прошлом году Евгений вернулся из НХЛ, где так и не закрепился. Первый год в России вышел неудачным: 13 (8+5) очков в 31 матче и частое отсутствие в заявке из-за травм и по игровым причинам. В «‎Торпедо» Свечников также едет за перезагрузкой. В атакующем стиле «‎Торпедо» он должен выглядеть максимально продуктивно.

Нельзя сказать, что с подписанием более возрастных игроков «‎Торпедо» сильно отошло от привычной политики развития молодых игроков. Так Ларионов закрывает пустующие места бывших лидеров и ищет решения проблем из прошлого сезона.

Яркая молодежь Ларионова набралась опыта – «‎Торпедо» постепенно формирует конкурентный состав для плей-офф

Важно, что молодежь под руководством Ларионова получила достаточно опыта, чтобы противостоять более сильным командам по составу. 21-летний Василий Атанасов по-новому раскрылся для всех.

Его серьезный прогресс заметен по статистике: 40 (19+21) очков за 46 игр в регулярке-2023/24. Если бы не травма, то Атанасов однозначно набрал намного больше. До этого было всего 13 очков за 32 встречи.

Отношение к Атанасову поменяли и клубы НХЛ, которые до этого три года никак не замечали его перспектив на драфте. В регулярке-2023/24 же на игры с участием Василия массово приезжали скауты.

То же самое и у ровесника Атанасова Богдана Конюшкова. Он второй год переходит планку в 60 матчей в регулярке, а теперь увеличил до 23 минут и среднее игровое время. «‎Торпедо» доверяет Конюшкову при игре в большинстве, на счету Богдана 28 (6+22) очков. В плей-офф Конюшкову доверили даже роль капитана.

Даже 17-летний Антон Силаев получил неожиданно много опыта на взрослом уровне в прошлом сезоне. В дебютный год на уровне КХЛ Силаев провел сразу 68 матчей с учетом плей-офф. С очками у защитника пока туго (их всего 13), но вот игровое время у него солидное (14:54).

Это позволило Силаеву получить высокий выбор на драфте. Его забрало «Нью-Джерси» под 10-м номером. Во втором раунде также взяли Никиту Артамонова, которого под 50-м номером задрафтовала «Каролина». Оба хоккеиста пока не планируют переезд в НХЛ и продолжат выступление за «‎Торпедо» в следующем сезоне.

Даже в раннем вылете от СКА Ларионов видел прогресс молодых с замахом на будущие успехи. Вот что тренер говорил после пятого матча: «Вылет в первом раунде – шаг назад? Естественно, хочешь большего, но понимаешь реалии того, что происходит. Мы играли с очень сильной командой. Разочарованы, что проиграли. С другой стороны, молодежь получила опыт, и при правильном отношении я считаю, что это шаг вперед ».

Это еще раз подтверждает, что приобретение возрастных игроков – способ Ларионова и руководство «‎Торпедо» вписаться в поставленные цели на следующий сезон. Команде очевидно не хватало разнообразия в плей-офф. Теперь же «‎Торпедо» может побороться за выход в более поздние раунды.

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Фото: РИА Новости /Владимир Федоренко, Максим Богодвид, Григорий Соколов; vk.com/torpedonn /Рамиль Ситдиков